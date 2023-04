Las novedades sobre el delicado estado de salud de Concha Velasco

El hijo mayor de Conchas Velasco, Manuel, cierra filas ante los comentarios de amigos como Giorgio Aresu, y niega que la actriz de 83 años se encuentre tan mal y que reciba pocas visitas de sus familias en la residencia madrileña donde se encuentra.

La revista Diez Minutos lleva a la portada de esta semana a Manuel para que aclare el punto de vista de la familia. Asegura que su madre "está estable, controlada y muy bien cuidada" y que no corre peligro su salud aunque requiera de mucha atención y tenga problemas de movilidad.

La veterana actriz se encuentra desde principios del pasado año en dicha residencia en cuya habitación conserva algunos de sus recuerdos, con una decoración que le hace recordar que está en su casa, insiste el hijo sobre los comentarios dudosos sobre los cuidados que recibe. "Te quiero, mi Concha Velasco. Eres fuerte y todos te queremos. Gran persona, un 10 como actriz y una gran luchadora", expresó en las redes la representante Susana Uribarri lo que levantó la atención sobre una empeoramiento de su estado, como cuando Pablo Sebastián, el que fuera pianista de Cine de barrio, el último programa que presentó Concha Velasco que hablaba del débil estado de la actriz, "tuve que cogerla con cuidado de que no se cayera y ponerla en la cama, ella solita no podía. No se sostiene bien y va en silla de ruedas", comentó.

Desde la familia se desea transmitir un mensaje más tranquilizador aunque no reciba las visitas de su hermano, tal como se ha reprochado.