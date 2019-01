La nueva imagen de María Teresa Fernández de la Vega

El cambio físico experimentado por la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega en los últimos años ha sido espectacular. Aunque lleva tiempo en un discreto segundo plano y alejada del foco mediático, la presidenta del Consejo de Estado Español sorprende cada vez que aparece debido a su continua transformación, que la está haciendo prácticamente irreconocible.El impresionante cambio lleva gestándose desde hace varios años. Primero modernizó su look, para poco a poco ir mostrando los resultados de sus retoques estéticos en la cara. Al principio era reacia a reconocer su paso por el quirófano, llegando a desmentir que hubiese sido intervenida por el cirujano Enrique Monereo, quien sí reconoció que De la Vega se había sometido a algunos retoques. "No tendría inconveniente en decirlo", comentó la socialista entonces. Con el paso de los años, no ha podido negar lo evidente: sus prominentes pómulos y su expresión completamente diferente a cuando era vicepresidenta del Gobierno son consecuencia node una, sino de varias operaciones estéticas.Esta semana, la ex ministra nos ha vuelto a dejar boquiabiertos tras su aparición con motivo de una visita oficial a Letonia. En el encuentro ha mostrado una nueva cara, rejuvenecida aunque artificial, que apenas recuerda ya a la que fue hace años. El viaje está centrado en el relevo del contingente español integrado en las misiones de la OTAN en el Báltico.De la Vega abrió su ronda de contactos con una reunión con el primer ministro saliente, primer encuentro de su agenda política en Letonia, a la que asistió con atuendo formal y juvenil: pantalón entallado negro, chaqueta gris oscura con ribetes y jersey gris más claro.