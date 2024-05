Lo que no se sabe de la entrevista de Vicky Martín Berrocal a Victoria Federica

Por fin Victoria Federica ha dado un paso adelante concediendo su primera entrevista delante de una cámara. Lo ha hecho en el pódcast de Vicky Martín Berrocal A solas con… No se trata de una entrevista cualquiera, ya que la sobrina del rey Felipe VI había rechazado muchas peticiones. Finalmente ha querido que su primera vez fuese con Vicky Martín Berrocal, una persona que le inspira confianza y con la que había coincidido en alguna ocasión.

La diseñadora ha aclarado algunos de los detalles más significativos de la codiciada entrevista en el programa TardeAR. Para Vicky poder conversar con la nieta del rey emérito ha sido un ejercicio de responsabilidad. “Cuando ella me dice que quiere hacerlo conmigo por primera vez lo siento como un regalo, pero también como una responsabilidad”, ha comenzado diciendo.

La colaboradora de TardeAR ha confesado que la primera toma de contacto para conseguir la entrevista ha sido su hija, Alba Díaz, que comparte profesión con la hija de la infanta Elena. “Fue por mi hija Alba, estudiaron en la misma universidad. Yo la he visto en cumpleaños de mi hija, me la he cruzado en algún evento, en alguna feria…", ha revelado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

La entrevista se hizo sin ningún tipo de veto por parte de Victoria Federica, que asumió la oportunidad sin poner vallas al campo. No obstante, la diseñadora no quiso entrar en el tema del sexo, como suele hacer con el resto de sus invitados. “Una cosa que yo no le pregunté… Yo hablo de sexo, lo suelo hacer porque de todo se puede hablar en esta vida de forma natural. Pero con ella no me salió porque la charla fue por otro lado y estaba muy nerviosa. Yo también lo estaba, porque era una responsabilidad”, ha destacado.

Ana Rosa Quintana ha reflexionado sobre uno de los asuntos tratados en la entrevista: las redes sociales. La presentadora de TardeAR no entiende como una persona tan tímida y reservada puede tener sus redes sociales abiertas. “Me dijo que los medios estaban enseñando una Victoria que ella no reconocía”, le ha respondido Vicky.