Victoria Federica se desnuda con Vicky Martín Berrocal

Victoria Federica, pese a dedicarse a las redes sociales, ha demostrado que no es muy dada a ofrecer entrevistas. La hija de la infanta Elena ha roto esa norma no escrita en su vida para charlar con Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con… La influencer, que está muy orgullosa de su familia, se ha sincerado delante de las cámaras como no ha hecho nunca. “Me siento súper afortunada de la familia en la que he nacido. Son mi hogar, son mi casa, son lo más. No la cambiaría por nada en el mundo”, ha dicho.

La sobrina del rey Felipe VI se ha convertido en una de las royals con más tirón del panorama influencer. Pese a ello, la joven no olvida l familia de la que procede. “Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia porque, al final, de todos ellos, sea quien sea, aprendo algo bueno”, ha añadido.

La joven siente debilidad por su madre, con la que mantiene una excelente relación pese a que algunos medios de comunicación hayan asegurado lo contrario. “Mi madre es un ejemplo de todo… Es una relación de madre e hija normal. Lo mejor era cuando montábamos a caballo juntas. Yo de mayor quiero ser como ella”, ha declarado.

La nieta del rey emérito ha encontrado en la persona de Froilán a algo más que un hermano, al cual echa mucho en falta. “Creo que es mi mejor amigo. Es una persona vitamina literalmente. Lo echo mucho de menos”, ha confesado sobre su hermano que reside en Abu Dabi junto a su abuelo. Precisamente con su abuelo mantiene una relación especial. “Lo echo mucho de menos”, ha confirmado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Victoria Federica tiene que lidiar con el peso de la fama y con muchas informaciones sobre su vida que no se ajustan a la realidad. “A veces me siento enjaulada. Hay titulares que no son verdad. Hay muchos titulares que se los inventan y esos son los que más me afectan. Tergiversan todo lo que hago”, ha explicado.

Uno de los rasgos más desconocidos de la personalidad de la influencer es su timidez. También ha reconocido que acude a la consulta de un psicólogo en algunas ocasiones. “Soy la tía más tímida del mundo. Hago terapia, no es algo que lleve constantemente", ha reconocido.

La creadora de contenido mantiene sus redes sociales abiertas desde el pasado mes de octubre. “Igual si me abro las redes yo enseño lo que quiero enseñar de mí. Quise coger el control de la situación porque vi que se iba de madre, sacaban un montón de cosas y me afectaba”, ha señalado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

La joven ha reconocido que le cuesta confiar en la gente y hacer vida normal como cualquier persona. “Salgo a la calle con un amigo mío y ya es mi novio. Tú y yo nos vamos a cenar y yo estoy más pendiente de lo que pase a mi alrededor”, ha destacado.

Con el paso de los años está aprendiendo a encajar de una mejor manera las críticas. “Lo llevo bastante bien, excepto cuando se dicen cosas sobre mi familia. Es entonces cuando me siento impotente, porque muchas cosas que se publican sobre mí y mi familia no son ciertas”, ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

A sus 23 años, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar disfruta de su soltería, aunque no le cierra la puerta al amor. “Yo sí creo en el amor para toda la vida. No me enamoro fácil. Me cuesta muchísimo confiar en la gente”, ha aclarado.