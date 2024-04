Will Smith reaparece al cabo de dos años de su bofetón y actúa ante su mujer

Las consecuencias del bofetón de Will Smith a Chris Rock en medio de la gala de los Óscar de 2022, celebrada hace poco más de dos años, van a permanecer en la memoria de todos durante años y en la carga de trabajo del actor que en breve estrena Emancipation. Smith metió la pata a lo grande en la noche de su gloria, con su esperado premio para El método Williams, y ha de lidiar con las secuelas entre las que se encuentra que no está invitado a la fiesta de Hollywood por mucho tiempo.

El intérprete y también cantante cuando jovencito saltó a la fama con la serie El príncipe de Bel Air ha regresado a los escenarios con motivo del festival más multitudinario de cada primavera. Coachella. la cita californiana que se celebra en el Empire Polo Club de Indio (sí, la localidad se llama así). Will, al que echan de menos en El Hormiguero, salió a escena este domingo para actuar con el colombiano J Balvin.

Fue un impacto y sorpresa para los espectadores de Coachella, entre los que se encontraba la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, por la que agredió a Chris Rock por haber hecho este una broma sobre la alopecia que sufría debido a una enfermedad.

Will Smith Performs “Men In Black” At Coachella 🔥🔥 pic.twitter.com/8EXkJEEUl5 — Shawn K The King  (@SKTheKingYT) April 15, 2024

Balvin invitó a Will Smith, que tiene cuatro Grammy, lo que no está nada mal para su palmarés, y a sus 55 años regresó al escenario en plena forma para interpretar de nuevo el tema principal de Men in black, la película de 1997 junto a Tommy Lee Jones. Así que como un hombre de negro se presentó ante los enfervorecidos asistentes a Coachella, que no se esperaban este cameo musical entre una invasión extraterrestre. Así que James Darrell Edwards regresaba en su misión para este espectáculo. Lo que hubiera dado Will Smith para tener el dispositivo que borra la memoria para que todo el planeta se hubiera olvidado de su guantá en marzo de 2022. El neuralyzer que aparecía en la película también hizo acto de presencia en esta reaparición del actor.