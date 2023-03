Will Smith sorprende con el cambio físico para su nueva película

Se acerca una nueva edición de los Oscar. Los premios más conocidos del cine mundial celebran este mes de marzo su 95ª gala con una imagen que aún permanece en la memoria de millones de personas. Y no, no es la de Javier Bardem y Penélope Cruz en su gran noche de los Oscar. El recuerdo que quedará de dicha gala para siempre será el de Will Smith abofeteando a Chris Rock ante los comentarios de éste sobre la alopecia de su mujer.

En un primer momento podría parecer que Smith y Rock estaban haciendo el mejor papel de sus vidas, pero no. La película que le valió el Oscar ese mismo día a Will Smith fue 'El método Williams', aunque su impulso agresivo hacia su colega de profesión le provocó serios problemas. Su mujer le abandonó poco después, Netflix y Sony le dieron la espalda y meses después dijo estar arrepentido tras ser expulsado de la Academia de Hollywood. Un año después los Oscar 2023 recuperarán la figura del presentador con Jimmy Kimmel y poco más se sabe de los Premios Oscar de 2023. ¿Y de Will Smith? ¿Qué se sabe de él? Reapareció en la India junto al líder espiritual 'Jaggi' Vasudev y ahora ha sorprendido con su cambio físico desde su bofetada en los Oscar.

En su última película, Will Smith da vida a en esclavo que lucha para sobrevivir en plena guerra civil de los Estados Unidos

El motivo de este cambio físico no es porque la salud física y mental de Will Smith haya hecho mella en el cuerpo del actor, ya recuperado de aquel episodio y de vuelta a los set de rodaje. Es, precisamente, este hecho el que le ha obligado a asumir un cambio radical en su físico. Smith es uno de los protagonistas de la película 'Emancipation' (Hacia la libertad), estrenada en Estados Unidos el pasado mes de diciembre y que pronto estará disponible en Apple TV+.

Vetado en la gala de los Oscar hasta 2032

Will Smith da vida a en esclavo que lucha para sobrevivir en plena guerra civil de los Estados Unidos y el actor se ha metido de lleno en el personaje, adaptando su cuerpo, con método personales de alimentación y aseo, así como gracias a la encomiable labor de maquillaje que hacen (casi) siempre los nutridos equipos que se esconden detrás de la gran pantalla. La poblada barba en su rostro, las múltiples heridas en su cuerpo y una extrema delgadez han sumado años a la edad real del actor, que no está dispuesto a perder el tren profesional a pesar de los meses convulsos que ha vivido en los últimos tiempos.

Tras Emancipation, en el horizonte aparece la cuarta parte de la saga Bad Boys, en la que volverá a participar junto a Martin Lawrence. Eso será ya después de la gala de los Oscar 2023, en la que Will Smith está vetado y no podrá entregar el premio al mejor actor como marcaba la tradición.