Aitana alza la voz y calla los rumores sobre un retoque estético en su rostro

Unas semanas después de que saliera a la luz su cita con Miguel Bernardeau, Aitana vuelve a ocupar titulares de la crónica social. El programa Fiesta ha emitido unas imágenes de la cantante saliendo de una clínica estética. Según el mencionado programa, que ha contado con la presencia en plató de un médico especialista en cirugía estética, la artista catalana se habría retocado los labios.

“Están mucho más inflamados de lo que van a quedar, no hay que alarmarse, son unos labios normales después de haberse pinchado”, ha comentado el doctor en el programa presentado por Emma García. En el magacín han señalado que no sería la primera vez que Aitana lleva a cabo un pequeño retoque en su rostro.

La respuesta de Aitana llegó en forma de tuit unas horas después de la emisión de las imágenes. La intérprete de Akureyri, molesta con las especulaciones en torno a su imagen, ha contestado de manera contundente a través de su perfil de X. “Ese lugar es donde me voy a depilar las cejas, pero buen intento”, ha comenzado diciendo.

La cantante ha dejado bien claro que no se ha sometido a ningún tipo de retoque estético y que está cansada de la difusión de rumores sobre posibles tratamientos estéticos que no se ha hecho. “Y contesto porque ya estáis muy pesados con el tema. Que no me he hecho nada (ni me he pinchado nada) en la cara, dios santo”, ha expresado en un tuit con el que ha querido poner punto y final a los rumores.