Alberto de Mónaco responde a los ataques contra Charlene

Alberto de Mónaco ha reaccionado, con un poco de retraso, a las incendiarias declaraciones que su ex pareja, Nicole Coste, hizo sobre su esposa Charlene. Aunque de aquello ya ha pasado un mes, el hijo de Rainiero se ha despachado a gusto por fin con la revista francesa Point de Vue saliendo en defensa de su mujer.

entrevista a Paris Match con motivo del 18 cumpleaños de Alexandre, el hijo que tiene el común con el soberano monegasco. Fue a este mismo medio al que confesó, hace más de una década, la identidad del padre del joven. Todo comenzó cuando la azafata togolesa concedió unacon motivo del 18 cumpleaños de Alexandre, el hijo que tiene el común con el soberano monegasco. Fue a este mismo medio al que confesó, hace más de una década, la identidad del padre del joven.

A comienzos del pasado mes de septiembre, Coste compartió un hecho que marcó su relación con la actual mujer de Alberto de Mónaco: "Cambió a mi hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre y le instaló en el ala de los empleados". Un gesto para el que, reconoció, no supo "encontrar palabras". Estas afirmaciones, al parecer, no sentaron nada bien al príncipe Alberto de Mónaco, que las ha tachado de "inapropiadas".

Según Alberto II, que se puso "muy furioso", su ex pareja no fue del todo sincera, algo que le tiene "preocupado", especialmente por la buena relación que guarda con el hijo que tienen en común. Además, reconoce que desconocía la posición de Coste. "En el caso específico de este artículo sobre Madame Coste, obviamente no sabía lo que iba a dejar caer (...) Me dijeron que iba a publicar algo, pensé que era solo una foto de cumpleaños".