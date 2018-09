Venecia deslumbra por su sencillez y buen gusto

La alfombra roja de la 75 edición del Festival de Cine de Venecia está dejando estilismos que señalan la línea a seguir en cuanto a tendencias la próxima temporada. Estrellas de Hollywood, pero también españolas, derrochan glamour en una cita para la que todas sacan su artillería pesada. Es el caso de Blanca Suárez, quien ha acaparado todos los flashes gracias a un total look metalizado de Alberta Ferretti en el que combinó un vestido midi de silueta lápiz, cuello cisne y manga corta con unas botas altas confeccionadas con el mismo tejido cuajado de pailletes. Sin duda, una apuesta arriesgada que acabó triunfando y llevándose numerosos halagos. Para las ruedas de prensa de día, Blanca ha optado por diseños más recatados y sobrios, aunque también a la última y muy favorecedores, característica que siempre busca la actriz.Eugenia Silva, por su parte, también sabe cómo pisar con fuerza una alfombra roja, por eso, no defraudó en su aparición ante los medios con un mini vestido negro de plumas palabra de honor, de Armani Privé, sandalias de tiras en el mismo color y joyas de Roberto Coin. Su estilismo ha sido uno de los más comentados y acertados estos últimos días en Venecia.Las actrices estadounidenses tampoco están defraudando. Para acudir al estreno de Suspiria, por ejemplo, Dakota Johnson eligió un impecable diseño palabra de honor rojo de alta costura de Dior; el perfecto vestido para pisar la alfombra de La Mostra. En cuanto a las joyas, eligió unos pendientes largos de Messika.Siempre sinónimo de elegancia, Cate Blanchett tampoco decepcionó. Un vestido negro de terciopelo, con escote corazón y mangas de plumas blancas, de Armani Privé, le sirvió para montar un look impecable en el que también incluyó unos pendientes largos de diamantes, de Chopard. Irina Shayk acompañó a su pareja, el actor Bradley Cooper, con un Donatella Versace vintage dorado y muy ajustado con el que estaba arrebatadora. Mucho más estridente, aunque esta vez comedida, Lady Gaga visitó un llamativo diseño de marabú en rosa empolvado de alta costura de Valentino, mientras el Dior negro con transparencias e incrustaciones doradas de Naomi Watts también hizo alarde de su buen gusto.