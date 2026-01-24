Alto tapeo gallego con este menú Fuera de Carta de Nordés

La firma Nordés, la ginebra premium de origen gallego perteneciente al grupo Osborne, lanza la tercera edición de su iniciativa gastronómica Fuera de Carta, que en esta ocasión adopta un formato más informal y accesible centrado en el tapeo maridado, disponible desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo en el restaurante Maruxa Barra Atlántica, en la concurrido calle Ponzano de Madrid).

Tras dos ediciones anteriores enfocadas en menús degustación servidos en mesa, esta nueva propuesta evoluciona hacia la barra y el aperitivo, potenciando el carácter fresco y atlántico de la marca a través de una selección de tapas inspiradas en el recetario gallego tradicional, reinterpretadas con toques contemporáneos y acompañadas obligatoriamente por alguna de las referencias del portfolio de Nordés: su ginebra clásica, la versión 0,0, los vermouths Blanco y Rojo, o cócteles exclusivos como el Nordesiño.

De esta manera, Nordés no solo celebra la gastronomía gallega, sino que refuerza su posicionamiento como ginebra gastronómica por excelencia, capaz de sublimar sabores cotidianos mediante maridajes precisos que realzan el producto local sin eclipsarlo.Maruxa Barra Atlántica, abierto en 2023 como homenaje a una antigua casa de comidas familiar gallega de los años 70, se convierte en el escenario ideal para esta experiencia: un espacio referente del producto gallego en la capital, con ambiente desenfadado y enfoque en la barra que invita a compartir y disfrutar sin formalismos.

Copas con el cóctel Nordesiño

La carta temporal incluye cuatro propuestas emblemáticas, cada una con su maridaje específico: la Gilda especial Maruxa (piparra, anchoa, aceituna, tomate seco, queso curado y vinagreta, 7 €), que resalta su frescura salina con Nordés vermouth Rojo; los Maruxitos de gambón (gambón pelado con salsa kimchi y pan cristal, 7 €), maridados con vermouth Blanco para potenciar su intensidad; la tortilla estilo Betanzos (jugosa y sencilla, 9 €), acompañada del refrescante cóctel Nordesiño (gin con albariño y menor graduación que un vino); y el pulpo a feira con queso tetilla gallego (12 €), servido con un gin-tonic elaborado con Nordés gin o su versión 0,0 para mantener intacta la esencia aromática.

Todos estos pases pueden disfrutarse individualmente o en menú completo por 35 €, convirtiéndose en una opción atractiva y original para planes como San Valentín, con ambiente relajado, producto de calidad y maridajes pensados para compartir en pareja o con amigos.

Con esta edición, Nordés consolida su apuesta por experiencias gastronómicas que evolucionan año tras año, adaptándose a nuevos momentos de consumo y formatos (del menú formal al tapeo informal), siempre fiel a su origen gallego y al viento Nordés que inspira su nombre. La ginebra, nacida en 2012 en Vedra (A Coruña) con base de uva albariño y botánicos silvestres gallegos, ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, incluyendo Double Gold en China Wine & Spirits Awards 2023, Gin of the Year en Londres 2023, Gold Medal en Concours International de Lyon 2024 y Mejor Ginebra española por la AEPEV durante cinco años consecutivos, y se ha posicionado como la ginebra premium más vendida en España, presente en más de 50 países.

La ampliación de su portafolio con Nordés 0,0 y los vermouths Blanco y Rojo permite ofrecer alternativas sin alcohol o de menor graduación sin perder el carácter atlántico y fresco que define la marca, haciendo de Fuera de Carta una propuesta inclusiva y versátil que invita a descubrir Galicia a través del paladar en pleno corazón de Madrid.