Amaia Montero no se retira, según su representante

Tras más de 20 años de carrera, la cantante Amaia Montero ha alarmado estos días a sus seguidores con varios mensajes en las redes sociales en los que muchos vieron su posible retirada de los escenarios. “Empezando a despedirme y empezando desde el principio”, decía en uno de ellos. Pero su manager lo ha negado.

Amaia Montero no deja la música. Al menos de momento. Get In, su agencia de representación, ha sido tajante. La representante de la cantante niega categóricamente que su representada vaya a dejar los escenarios. De hecho, el próximo sábado tiene previsto un concierto en Salamanca. Su manager confirma que los tuits que han generado la polémica no están relacionados con su carrera profesional: "Esos mensajes no tienen nada que ver con una retirada". En estas publicaciones, Amaia no sólo hablaba de despedida, sino que además aseguraba en tono melancólico que "el juego había terminado". A estos dos mensajes se unió otro en el que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh afirmana: "No tenéis idea de lo que voy a echaros de menos". Aunque este tercer tuit fue eliminado a los pocos minutos.

El último trabajo discográfico de Amaia salió al mercado el pasado junio y, desde entonces, no han sido pocos los titulares que ha protagonizado la cantante. El inicio de su gira estuvo marcado por una polémica actuación en Cantabria en la que la actitud de Amaia, que algunos consideraban perdida sobre el escenario, provocó el disgusto de algunos de sus seguidores. Lejos de hacer oídos sordos a las críticas, la cantante quiso disculparse con su público: "Por el afecto y cariño a mi público y equipo, os pido disculpas a todos vosotros de la mejor manera que sé... 'Me equivoqué'".

Pero Amaia cuenta no solo con una enorme cantidad de fans incondicionales sino también con el apoyo de grandes nombres del mundo del arte nacional, como Cayetana Guillén Cuervo, Paula Echevarría o Manolo García, entre otros muchos. Este último, además, no dudó en romper una lanza a favor de su compañera de profesión con un emotivo texto que la propia cantante compartió en su perfil de Instagram como agradecimiento.