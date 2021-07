Ángela Dobrowolski salió de prisión el jueves en libertad condicional tras alcanzar un acuerdo con los abogados de su ex marido, Josep María Mainat, y a la espera de que se celebre el juicio por intentar asesinarle presuntamente provocándole un shock hipoglucémico sabiendo que él es diabético.

Un juzgado de Barcelona ha acordado la libertad con medidas cautelares: orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con su marido, prohibición de salir del país y personación periódica en los juzgados. Había sido condenada a 17 meses de prisión por los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y allanamiento de morada, la vivienda del ex miembro de La Trinca. La pena de prisión, aceptada por Dobrowolski, queda ahora en suspenso si durante dos años no vuelve a cometer otro delito.

El pasado mes de enero Ángela Dobrowolski ingresó en prisión sin fianza por intentar entrar en la casa familiar que compartía con su el productor televisivo en el barrio barcelonés de Horta. Medio año después de que el Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona decretara su encarcelamiento por un presunto delito de allanamiento de morada y por haber incumplido la orden de alejamiento, este jueves era puesta en libertad con cargos tras considerar el magistrado que no supone un riesgo para la víctima.

El culebrón de Mainat y Dobrowolski se remonta ya a hace más de un año. La mujer recibió una paliza dos meses después de entrar en la cárcel de Can Brians. Según informó El programa de Ana Rosa en marzo, la ex de Mainat había sido extorsionada por un clan de narcos y, al negarse a pagar el dinero que le pedían, había sido agredida. Tras este altercado necesitó seis puntos de sutura en la cabeza y pasó dos noches en la enfermería de la prisión para recuperarse. La madre de los dos hijos pequeños del fundador de Gestmusic fue trasladada de Can Brians a la cárcel de Wad-Ras tras este altercado.