Los anteriores (y lejanos) divorcios en la Familia Real

La hija menor de Isabel II y hermana del malogrado Alfonso XII, Eulalia de Borbón, protagonzió el primer divorcio en la Familia Real, un caso tumultoso y que tuvo que administrar un joven Alfonso XIII que llegó a repudiar a su tía que no pudo regresar a España durante once años. Doña Elena, en 2009, fue el primer divorcio en la Familia Real en España ya que este primer litigio hace más de cien años se resolvió en Francia.

En 1911 la infanta Eulalia anunciaba la seraparación de su primo Antonio de Orleans y Borbón, duque de Galliera con el que se había concertado su relación en 1886. Antonio, nacido en Sevilla, fue uno de los diez hijos del duque de Montpensier y la infanta Luis Fernanda, hermano por tanto de la malograda reina María de las Mercedes, primera esposa de Alfonso XII:

Doña Eulalia, una mujer culta y que no se sentía realizada con dicho matrimonio, tuvo tres hijos y su relación con el duque de Galliera se truncó al poco. El divoricio se firmó en París y no estaba reconocido en España. En 1922, pese a su condición no reconocida por la ley española, doña Eulalia recibía el permiso del rey para regresar a España.

Alfonso de Borbón, primer hijo de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, fue el primer heredero divorciado, ya en el exilio en los años 30. El primogénito vivió entre algodones, retirado en el palacio de La Quinta, por ser hemofílico (transmitido por su madre, lo que fue un motivo de conflicto fatal entre los reyes). Tenía una salud muy frágil e incluso en el momento del exilio en 1931, cuando tenía 24 años, fue transportado en brazos.

Se recuperaba en una clínica suiza cuando conoció a una joven cubana, Edelmira Sampedro, por la que en 1933 renunció a la Corona. Ella le abandonó y él conoció en Nueva York a otra joven cubana, la modelo Marta Rocafort, con la que se casó en 1937 y de la que se divorció poco después, falleciendo desangrado en un accidente de tráfico en 1938 en Miami, cuando viajaba con su entonces novia, una cabaretera llamada Mildred.

También se divorció el segundo hijo de Alfonso XIII. Jaime de Borbón. Quedó sordo de pequeño por una mastoiditis. Era rechazado en la alta sociedad por sordomudo. Fue Príncipe de Asturias por diez días y renunció a sus derechos y a los de sus sucesores en 1933. Se casó con la aristócrata Manuela Dampierre, que fue advertida por el mismísimo papa Pío XI para que no se casara. Su matrimonio fue concertado. Sin título de infanta, Manuel se separó de don Jaime y con sus dos hijos, Alfonso y Gonzalo, se marchó a Milán con quien sería su segundo marido, Antonio Sozzani.