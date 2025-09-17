Antonia San Juan reaparece con un mensaje de esperanza desde el hospital

La vida de Antonia San Juan daba un giro de 360 grados el pasado 4 de septiembre. La actriz de La que se avecina anunciaba a través de un vídeo en Instagram que padece cáncer. Todo se originó en un dolor de garganta que afectaba a sus cuerdas vocales. Tras visitar al otorrino y hacerse una biopsia le trasladaban la desagradable noticia.

La propia actriz lanzaba un mensaje de optimismo antes de saber qué tipo de cáncer tenía. “Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales. Me han hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer”, dijo.

La reacción de sus seguidores con mensajes de cariño y apoyo ha sido agradecida por la intérprete. “Quiero dar las gracias a los que están ahí. Simplemente no estoy activa porque estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme”, declaraba

Ahora, desde la cama del hospital, Antonia San Juan ha actualizado su estado de salud. La actriz no ha querido entrar en muchos detalles, por lo que no sabemos si se trata de alguna prueba o una complicación derivada de la enfermedad. Ella tiene claro que esto no ha hecho más que empezar y hay que tomárselo con calma.

“Todo con serenidad y vivir el momento. Ni ayer ni mañana existen. Rodearse de gente positiva y que te alienten. Si antes me importaba poco lo que dijeran o pensaran de mí, después de ser diagnosticada de un cáncer, no digo lo que me importa para no resultar ordinaria”, señalaba.

Una de las 'stories' que ha compartido la actriz desde el hospital. / INSTAGRAM

La actriz, conocida por su papel de Estela Reynolds en La que se avecina, sabe cuál es su principal prioridad en estos momentos: curarse sin hacer caso a las críticas. Antonia San Juan prefiere quedarse con las numerosas muestras de apoyo que ha recibido por parte de su público desde que se conociera que tenía cáncer.

La actriz mantuvo una relación con Luis Miguel Seguí, compañero en La que se avecina, con el que estuvo casado siete años hasta que en 2015 decidieron separar sus caminos. Aunque no acabaron de la mejor forma posible, el actor ha reconocido que ha hablado con su expareja. “He hablado con ella, está bien y tranquila, como es ella, afrontando lo que pueda venir. Pero algo me dice que no hay que alarmarse”, ha asegurado.