Antonio Resines ha vuelto a la UCI y por eso dejó su proyecto reciente en TVE

El actor español Antonio Resines, de 71 años, ha sido dado de alta hospitalaria tras un episodio de salud que lo mantuvo ingresado durante más de una semana en el Hospital San Rafael de Madrid, pasando tres días en la UCI, según adelanta la revista Semana. El popular intérprete estaba previsto que participara en el programa Top Chef, formato recuperado por TVE y centrado en los postres en su nueva versión y que cuenta entre otros participantes con Belén Esteban. Resines fue una baja imprevista e inesperada y ha sido sustituido en las grabaciones por Luis Merlo. No se estimaba que fuera por un asunto tan grave por su salud.

El intérprete ingresó en el centro médico el pasado 13 de noviembre, lo que generó inmediata preocupación entre sus allegados y desde fuera de su entorno no se vislumbraba que era por una complicación tan extrema. Resines fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció durante los tres primeros días de su hospitalización, un hecho que hizo saltar alarmas.

La publicación Semana señala que existe "preocupación" en su entorno cercano, aunque no se han detallado públicamente las causas médicas específicas del ingreso. Tras estabilizarse en la UCI, Resines fue trasladado a planta hospitalaria, donde completó otros cinco días de recuperación antes de recibir el alta médica el pasado fin de semana.

El actor ya se encuentra en su domicilio madrileño, descansando y siguiendo indicaciones médicas para su plena recuperación.El impacto profesional de este contratiempo ha sido significativo: Resines se vio forzado a cancelar la totalidad de sus compromisos inmediatos, incluyendo esa grabación de Top Chef que además exigía de cierto esfuerzo físico.

La cadena pública había presentado al actor como uno de sus fichajes estelares, pero su ausencia se justificó inicialmente de manera genérica por "problemas de salud", sin entrar en detalles.

Este ingreso viene a sumar a su grave neumonía por COVID-19 en el año 2021, ingreso en el que fue llevado a un coma inducido, esperando su recuperación, como así fue. Resines ha relatado en distintas ocasiones aquella experiencia. El actor relató sus visiones angustiosas de ahogo, trauma que ha marcado su perspectiva actual sobre la vulnerabilidad. Meses después, en octubre de 2022, volvió a ser ingresado por el covid. Este nuevo ingreso le pone en el foco de atención, a la espera de noticias más detalladas sobre la recuperación que sigue en su domicilio.

Su última aparición había sido para promocionar la película Cuerpos locos, comedia protagonizada por Paz Padilla y en la que él interviene y que se estrenó a finales de octubre.

Como expresidente de la Academia de Cine Española (reflexionado en entrevistas de febrero de 2025), ha abogado por la diversidad en la industria, y pese a baches de salud previos, como su COVID en 2021, ha mantenido una agenda activa en eventos solidarios y podcasts, celebrando sus 70 años en 2024 con una carrera que suma más de 100 títulos.