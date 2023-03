El aspecto de Bruce Willis en su 68º cumpleaños

El actor retirado Bruce Willis ha vivido en familia su 68º cumpleaños, emocionado y sonriente, rodeado de su sus tres hijas, su ex mujer y su actual esposa. Demi Moore, su ex, ha compartido un vídeo en el que la familia le canta el Cumpleaños feliz y agradece con su mirada. Es el primer vídeo en el que aparece el intérprete de la saga Jungla de cristal desde que se anunciara que padecer de demencia frontotemporal. El actor está alejado de los platós desde el pasado año cuando se comunicó que su marcha se debía a que padecía afasia.

Entre quienes están a su lado en este cumpleaños se halla su esposa Emma Heming, que se está formando en todo lo que es la enfermedad y es el gran apoyo en la atención al actor. Se ha puesto en manos de expertos estadounidenses para tratar la grave dolencia neurodegenerativa. En el vídeo se encuentran Mabel y Evelyn, las hijas fruto del matrimonio con Heming; y también las hijas de Moore, Rumer, Scout y Tallulah, quienes cantan junto a su padre, halagado por la compañía y llega a musitar algunas palabras de la canción antes de soplar las velas y lanzar el jubiloso "hurra".

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.Thank you to everyone for the love and warm wishes - we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr