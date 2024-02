El bonito gesto de Alejandro Sanz hacia su hija que ella nunca imaginó

El cantante Alejandro Sanz sorprendió a su hija Manuela, que se graduaba en México de Diseño de Moda, formación que ha estado cursando, personándose en el acto. Ella no lo esperaba.

En principio el padre le había comunicado que por sus numerosos compromisos en España no podía desplazarse a América para estar con ella en tan importante momento académico. Sin embargo, formaba parte de una gran sorpresa. "Ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial”, proclamaba Sanz a Alejandra y ambos posaban orgullosos tras haber recibido el título este sábado.

El artista gaditano nacido en Madrid, a la espera de que se cumpla el deseo de una casa museo en la localidad donde se crio, Alcalá de los Gazules, también ha compartido los whatsapps con los que fue gestando la sorpresa ya que en principio había convencido a su hija que por sus compromisos no podía estar.

Manuela, hija del cantante y de la modelo y actriz Jaydy Michel (esposa del ex futbolista y entrenador mexicano Rafa Márquez), ha cumplido 22 años y tenía la esperanza de que su padre estuviera en la graduación. "Yo hubiera querido ir pero tengo muchas cosas que hacer aquí", le decía. Su hija, con toda la resignación, le entendía: "Ya papi, me imaginé. No pasa nada".

Ante el candor de su hija el cantante se ha derretido aún más con ella. La sorprendió con unas flores y un abrazo horas antes de la graduación, presumiendo también del trabajo académico de "mi niña", como la tiene en la agenda.

Alejandro Sanz no tiene pareja desde que rompiera en junio con Rachel Valdés aunque se le relaciona en estos momentos con la actriz Mónica Cruz con la que la habría iniciado un romance, a partir de las las imágenes con las que han sido captados junto.