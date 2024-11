El Calvario del torero El Soro tras 19 operaciones en la pierna: "No quiero que me corten la pierna"

Vicente Ruiz, conocido popularmente como El Soro, se encuentra en un delicado momento de salud tras haber sido intervenido quirúrgicamente en 19 ocasiones en su pierna izquierda. El reconocido torero ha relatado recientemente su situación en una entrevista concedida a la revista 'Pronto', donde ha expresado su preocupación por el riesgo de perder la extremidad.

Según ha revelado El Soro la última de las operaciones a las que se sometió tuvo lugar hace muy poco tiempo y consistió en la implantación de una prótesis en la pierna afectada. Sin embargo, la intervención se complicó al infectarse la zona, lo que ha sumido al diestro en un auténtico "suplicio". "Estuve en quirófano unas tres horas. Cogí una infección en la pierna izquierda y había que atajarla cuanto antes", ha declarado.

Actualmente, El Soro se encuentra a la espera de ver cómo evoluciona su situación, mientras recibe curas, antibióticos y analgésicos para controlar el dolor. No obstante, su mayor temor es que la infección persista y acabe derivando en la amputación de la pierna, un desenlace que quiere evitar a toda costa. "Yo no quiero que me la corten. A mi padre se la amputaron por la diabetes y a mí hermanos por un sarcoma, y los dos están muertos. Yo prefiero que busquen otras posibilidades", ha confesado con evidente preocupación.

La trayectoria de Vicente Ruiz 'El Soro' en el mundo del toreo

El Soro, es un reconocido matador de toros español que cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la tauromaquia. Nacido en Valencia en 1962, tomó la alternativa como torero en 1981 y desde entonces ha protagonizado destacadas actuaciones en las principales plazas del país.

A lo largo de su carrera, El Soro ha cosechado numerosos éxitos y reconocimientos, entre los que destacan sus triunfos en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid y su participación en algunas de las ferias taurinas más prestigiosas. Su estilo valiente y entregado le ha granjeado el cariño y la admiración de los aficionados.

Sin embargo, su profesión también le ha pasado factura en forma de diversas lesiones y cornadas sufridas durante su trayectoria en los ruedos. Estas intervenciones en su pierna izquierda son, sin duda, el episodio más delicado al que ha tenido que hacer frente el torero valenciano hasta la fecha.

Las complicaciones de salud asociadas a la profesión taurina

La tauromaquia es una actividad que conlleva un elevado riesgo para la integridad física de quienes la practican. Los toreros se enfrentan constantemente al peligro de sufrir cornadas, fracturas y otro tipo de lesiones de gravedad durante el desarrollo de su profesión.

Además de las heridas producidas directamente por los astados, los diestros también pueden verse afectados por dolencias derivadas del desgaste físico y el estrés al que someten sus cuerpos. Problemas articulares, musculares y óseos son algunos de los más frecuentes entre los profesionales del toreo.

Por ello, el caso de El Soro y sus 19 operaciones en la pierna izquierda pone de manifiesto los riesgos asociados a esta profesión y la necesidad de extremar las precauciones y cuidados médicos para minimizar las secuelas y garantizar la salud de los toreros.

Preguntas frecuentes sobre la situación de 'El Soro'

¿Cuántas operaciones ha sufrido El Soro en su pierna izquierda?

El Soro ha sido intervenido quirúrgicamente en 19 ocasiones en su pierna izquierda a lo largo de los últimos años.

¿Cuál ha sido la última operación a la que se ha sometido el torero?

La última intervención tuvo lugar recientemente y consistió en la implantación de una prótesis en la pierna afectada, que posteriormente se infectó.

¿Qué teme 'El Soro' que pueda ocurrir si la infección persiste?

El mayor temor de El Soro es que, si la infección no remite, los médicos se vean obligados a amputarle la pierna, una posibilidad que quiere evitar a toda costa.

¿Por qué 'El Soro' se muestra reticente a la amputación?

El Soro ha revelado que tanto su padre como sus hermanos sufrieron la amputación de sus extremidades por diversas causas y ambos fallecieron, por lo que prefiere que los médicos busquen otras alternativas terapéuticas.