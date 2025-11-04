Campanas de boda en la familia de Lamine Yamal

La familia de Lamine Yamal no para de generar noticias más allá del ámbito puramente deportivo. Si hace unos días se conocía la ruptura del futbolista y la cantante Nicki Nicole tras dos meses de relación, el padre del futbolista, Mounir Nasraoui, ha anunciado a través de que se casa con su novia veinteañera, con la que mantiene una diferencia de edad de 16 años.

El excéntrico padre del futbolista del FC Barcelona ha compartido una fotografía junto a su novia Khristina que ha acompañado de un emoticono con un corazón negro y otro con un anillo de compromiso. Así, Mounir Nasraoui tiene previsto contraer matrimonio con su actual pareja, de apenas 23 años. Mounir lleva varios meses de relación con Khristina, a la que presentó de manera oficial durante el partido de ida de las semifinales de la Champions League que enfrentó al FC Barcelona con el Inter de Milán.

La publicación se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que Mounir se ha convertido en un personaje público al que le gusta llamar la atención y no pasar desapercibido. Los usuarios de las redes sociales se han posicionado a favor y en contra del enlace del padre de Lamine Yamal. Los comentarios han ido desde las felicitaciones a voces críticas como “Menuda combinación”, “¿Tu hija?” o “Sé un buen padre y una buena influencia”. Algunos incluso han puesto en duda las intenciones de la joven. “A ella le gustaría estar con Lamine, pero se conforma con el padre” o “Se ve muy enamorada a la novia”, esta última en plan irónico.