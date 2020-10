Campanas de boda para Katie Holmes y Emilio Vitolo Jr.

La nueva ilusión de Katie Holmes es justo lo contrario a su última relación sentimental. La actriz y Jamie Foxx vivieron su noviazgo en secreto durante cuatro años, pero su ruptura se precipitó en agosto de 2019. Sin embargo, un año después, la vida de la productora de 41 años ha dado un vuelco. La entrada en su vida de Emilio Vitolo Jr., un conocido cocinero y actor neoyorquino, ha desmontado el segundo plano que ha mantenido desde su separación de Tom Cruise. La pareja va de la mano, cómplice y cariñosa, no se esconde y ya se especula sobre una posible boda, tras ser fotografiados solo en el interior Catedral de San Patricio.

Katie Holmes y Emilio Vitolo: noviazgo a toda vela

El pasado lunes, la estrella televisiva y el chef de Emilio’s Ballato, uno de los restaurantes favoritos de estrellas como Bradley Cooper, Barack Obama y Justin Bieber, fueron captados muy relajados (mascarillas coordinadas) dando un paseo por las calles de Nueva York, antes de disfrutar de una romántica cena. La protagonista de la mítica Dawson crece y su nuevo amor son fotografiados a diario compartiendo actividades y salidas nocturnas.

Sin embargo, los rumores apuntan a que estas primeras semanas no están siendo tan idílicas para el protagonista de The Birthday Cake. En su entorno más cercano, concretamente su madre, Lourdes, no ha gustado que cancelara su compromiso con su ex novia Rachel Emmons por WhatsApp poco antes de que se publicaran las primeras instantáneas junto a la estrella de Hollywood. "Su madre cree que lo educó mejor que eso. No le gustó en absoluto cómo (Emilio) manejó esto", señaló una fuente al medio Page Six. No obstante, la relación del empresario de 33 años y la diseñadora no estaba pasando por un buen momento.

Suri Cruise, apartada de los focos

Todavía no han sido vistos con la hija de la empresaria y estilista de 41 años y tampoco han oficializado lo suyo en sus cuentas sociales. Holmes está muy unida a Suri, una adolescente con la que vive en Nueva York desde su divorcio del protagonista de Misión Imposible en 2012. El ex matrimonio no ha tenido ningún tipo de contacto y mantienen dos conceptos muy distintos en la crianza de la pequeña. Su madre decidió que fuera educada bajo los preceptos católicos y se mantuviera alejada de la Cienciología que predica su progenitor.

La adolescente, apartada de la primera línea mediática hace dos años, es una reproducción juvenil de Katie. La niña pequeña ha dejado atrás los estilismos infantiles para dar rienda suelta a su pasión por el casual y se muestra huidiza con las cámaras que persiguen día y noche a su madre y ¿futuro padrastro?