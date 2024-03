¿Cómo ver los Oscars por TikTok? La red social de moda será clave este año

Como cada año, y con la temporada de premios en pleno apogeo, hay un gran protagonista, un premio al que aspira todo el que forma parte de la industria cinematográfica: los Oscars, que se han convertido en los más prestigiosos del cine, y en un evento global que atrae la atención de millones de personas de todo el mundo. No solo porque celebran la excelencia en el arte del cine y honran a aquellos que contribuyen a la industria a lo largo del año, sino también porque es una noche de glamour y emoción para los nominados, los ganadores y todos los cinéfilos que siguen el evento desde cualquier rincón del mundo.

Y es que, la entrega de premios no es la única protagonista de la noche, también lo es su alfombra roja, considerada una de las más esperadas del año y por la que desfilan las grandes estrellas con sus elecciones de look, peinado y maquillaje. Por ello, plataformas como TikTok son el punto de encuentro perfecto para todos aquellos que comparten la pasión por el mundo de la moda y la belleza: modelos, diseñadores, estilistas, creadores de contenido, expertos en moda y beauty, maquilladores, peluqueros, etc. De hecho, ambos sectores tienen una gran repercusión entre los usuarios de la red social, ya que hashtags como #ModaEnTikTok, #Moda, #Belleza y #Beauty suman más de 50 millones de publicaciones conjuntamente.

Este año, después de la entrega de premios, creadores de contenido de TikTok expertos en moda realizarán un análisis completo de los outfits elegidos por parte de los actores y actrices para desfilar por la icónica alfombra roja de la gala. Los creadores españoles que se encargarán de analizar los looks de los invitados a la gala serán el diseñador y estilista de moda @avellaneda_eu, la modelo y comunicadora de moda @Immartacamin, y la creadora especializada en alta costura y lujo @thebackstagetalks. Todos ellos darán su opinión sobre los artistas y las prendas, diseñadores, maquillaje y peluquería que elijan las estrellas para desfilar por la alfombra roja más icónica del cine.

TikTok organiza una Watchparty para seguir la gala de los Oscars

Además, para reunir a sus usuarios y disfrutar conjuntamente de la gala, TikTok organiza una Watchparty que conectará a toda su comunidad de creadores. Esta Watchparty se realizará en Londres el mismo día de los Oscars, y en ella participarán y se conectarán diversos creadores de contenido a nivel europeo para compartir y disfrutar de la gala más esperada del año en la industria del cine. Ellos compartirán el análisis de películas, los looks en la alfombra roja y sus predicciones, para luego compartir los mejores momentos con la comunidad de TikTok.

Los creadores de contenido españoles que participarán en esta Watchparty de los Oscars® son @carlosbrioso, que crea contenido relacionado con el cine y el entretenimiento; la creadora @meriidiano, especializada en comedia y cine; @frandsolas, que pondrá el foco en los looks de la alfombra; y la creadora de contenido de cultura pop por excelencia, @lizziemcwhore. Todos los usuarios podrán ver y seguir su experiencia en sus propias cuentas de TikTok.