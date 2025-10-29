La conexión España-Orlando, con Walt Disney World, puede ser ya con vuelo directo

La compañía Iberia ha inaugurado en esta semana su primera ruta directa entre Madrid y Orlando, operando así cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo) con aviones Airbus A330 que ofrecen más de 46.000 asientos en la temporada de invierno.

Se convierte así en la única aerolínea que conecta España con la ciudad de Walt Disney World, el amplio resort de Florida, tan deseado por sus contenidos y buen clima. El vuelo inaugural despegó a las 11.30 de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 272 pasajeros, aterrizando a las 16.45 en Orlando, ganando bastante tiempo respecto a los viajes con escalas.

Estos primero viajeros fueron recibidos con sorpresas temáticas de Walt Disney World, el resort que vive su mayor expansión en dos décadas con atracciones como TRON Lightcycle/Run y Tiana’s Bayou Adventure.

Además del ocio familiar, Orlando se consolida como referente en turismo MICE gracias al vasto Centro de Convenciones del Condado de Orange (con más de 200.000 m²) y la proximidad a Cabo Cañaveral, atrayendo eventos internacionales y cruceros espaciales.

Ejecutivos de Iberia, Disney y la Autoridad de Aviación de Orlando celebraron la conexión, que eleva a 2 millones los asientos anuales de la aerolínea hacia EE.UU. y fortalece Madrid como hub euroamericano.