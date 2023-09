"Cómo no iba a cumplir su voluntad", Ana Obregón habla de su intento de suicidio por la muerte de su hijo

"Me merezco un poquito ser feliz" ha comentado en distintas ocasiones Ana Obregón a raíz del nacimiento de su hija y nieta, Ana Sandra, nacida en marzo en Miami por gestación subrogada. El padre de la criatura es su fallecido hijo Aless. La actriz y presentadora quiso cumplir la última voluntad de su hijo, que pronunció poco antes de fallecer.

La primera entrevista después de regresar a España con Ana Sandra en sus brazos fue con Joaquín Sánchez. El capitán bético, ya retirado de los campos de fútbol, ha grabado la segunda temporada de Joaquín El Novato, que se estrena este jueves en Antena 3, ante GH VIP y MasterChef Celebrity en la competencia. Fue el estreno más visto la pasada temporada y lideró en cada una de las noches, es una de las grandes bazas del prime time de la cadena más vista en estos momentos.

Joaquín y Ana Obregón van a charlar en un jardín donde la actriz va a desgarrarse en declaraciones sobre sus vivencias recientes y también habrá por supuesto margen para el humor con muchas de esas anécdotas que conocemos sobre ella, que no en vano desde pequeña su propio padre le apodó Antoñita la Fantástica.

En El Novato habrá tiempo para que Joaquín perfeccione sus conocimientos en el mundo artístico y prepare varias escenas de la historia del cine junto a Ana.

Estará muy presente el libro de Aless completado por su madre, El niño de las musarañas. Entre las declaraciones más emocionantes que verterá la presentadora en esta entrevista en profundidad se encuentra la del intento de suicidio cuando estaba en un apartamento en Barcelona. En ese inmueble acudía para descansar de las horas de hospital. Cuando le comunicaron que la muerte de su hijo iba a ser inevitable, tan joven, se mudó a una planta más alta, tal vez con la intención de suicidarse cuando muriera. Sinél no merecía vivir.

"No me separé de mi hijo en cuatro o cinco meses, mientras estuvo en el hospital", relata Ana Obregón, "no podía aguantar ese sufrimiento, el dolor. Como ya había comentado a mis hermanas les dije que no iba a sufrir ni un minuto. Yo me voy detrás", rememora la presentadora. "Me encerré, salí al balcón. No tenía miedo, me quería ir con él. Alcé una pierna y en ese momento llamaron a la puerta", evocará en El Novato sobre esa determinación de quitarse la vida ante la agonía de su hijo. Quien había llamado a la puerta era el padre, Alessandro Lequio. "Mis hermanas estaban en el salón, me hicieron volver y me salvaron la vida en ese momento. Cómo no iba a cumplir la última voluntad de mi hijo", detallará Ana Obregón.

Como ya se ha anunciado, Joaquín le hará entrega a Ana de un pijama con los colores del Real Betis, para que Ana Sandra sea aficionada bética desde bebé. Una devoción futbolera que Ana Obregón acepta encantada.