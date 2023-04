El desafortunado comentario de Alessandro Lequio contra Hiba Abouk

Alessandro Lequio parece que no tiene bastante con la maternidad subrogada de la madre de su hijo Aless, que ha decidido meterse en otro charco donde aparentemente no pinta nada. El colaborador televisivo ha dado su opinión sobre el proceso de divorcio que mantienen activo Hiba Abouk y Achraf Hakimi. A raíz de la información publicada por Informalia en la que se detalla que la actriz le ha pedido a su exmarido 10 millones de euros, Lequio ha querido mojarse sobre este asunto y cargar contra las peticiones de la influencer.

El conde ha utilizado su perfil de Instagram para atacar a la actriz de El Príncipe. “Pedir 10 millones es considerar el matrimonio un negocio, y eso no está bien. Se está comportando como la hija de un beduino con rebaño y no como la actriz de éxito, que es lo que era. La clave es la siguiente… ¿Hiba dejó su trabajo por exigencias de su marido, o porque no tenía ofertas interesantes y se sentía más cómoda siendo señora de?”, ha dicho sobre el comportamiento de la intérprete en el proceso de divorcio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

El colaborador de El programa de Ana Rosa considera que Hiba tiene que ponerse a trabajar y olvidarse de sus altas pretensiones económicas. “El marido tiene unos compromisos con los hijos, pero la futura exmujer, que es una profesional de éxito y solvente, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar tal y como hacía antes. Pedir una indemnización conyugal de 10 millones es para que te califiquen de muchas cosas y ninguna bonita”, ha finalizado.

Las desafortunadas palabras de Lequio no han encontrado la respuesta de la actriz, pero si han originado una oleada de comentarios en las redes sociales contra el ex de Ana Obregón. Hiba está centrada en su carrera profesional y en su faceta como madre. La actriz no quiere saber nada de la presunta agresión sexual en la que está implicado su exmarido y en su día aclaró que los hechos no eran el detonante de su separación. “La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena”, afirmó.