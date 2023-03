Alessandro Lequio señala al entorno de Ana Obregón sobre el embrollo mediático de la hija

Las sospechas sobre la paternidad de Alessandro Lequio de la hija de Ana Obregón están sobre la mesa aunque la ex pareja de la actriz y padre de su fallecido hijo Aless rechaza haber sido el donante. Hoy en El programa de AR ha asegurado que conocía la gestación subrogada poco antes de conocerse. Sabía todo sobre lo que había promovido su ex, pero recientemente. Bueno "todo, todo, no", admite.

Con esta consideración Lequio quiere además alejar cualquier acusación de haber sido responsable de la filtración de la noticia a la revista ¡Hola!. Cree que más que un anuncio controlado de Ana Obregón ha sido una filtración de su entorno, de sus amigos más cercanos como Susana Uribarri, que ha hablado ya sobre la niña, Ana; y Cristina Tárrega, quien se interesó sobre cómo había tramitado el vientre de alquiler y días atrás insistió en su curiosidad preguntando directamente a Lequio. Él asevera en El programa de AR que nunca reveló a nadie ningún detalle que pudiera comprometer al secreto con el que Ana estaba desarrollando todo sobre el nacimiento de su hija, que se produjo el 20 de marzo, dos días después de su cumpleaños. Ocho días después del alumbramiento aparecían las imágenes, con la presentadora saliendo del hospital en silla de ruedas con su bebé en brazos.

"Ella sabe que de mí no ha salido nada", subraya Alessandro. De hecho incluso ha lanzado una peineta sobre ese desconocimiento general que aparentemente existía sobre la decisión de su ex.

Sobre la pérdida de su hijo, faceta de madre que Ana ha necesitado cubrir de nuevo con la recién nacida criatura, Alessandro asume que el duelo y dolor él los ha llevado de forma muy íntima, acordándose de Aless en todo momento, mientras que Ana Obregón ha necesitado exteriorizar sus sentimientos y recursos. "Está hecha de una manera y yo de otra. Vivimos esto de una manera distinta porque estamos hechos de una pasta distinta", ha relatado Lequio, que no quiere detallar nada de lo que sabe de este asunto. Queda en el aire si el donante de forma póstuma es su propio hijo.