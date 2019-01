A Meghan Markle le sale otra doble

La duquesa de Sussex ya tiene otra doble. La portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ya tiene una dura competidora en la carrera para ser la doble oficial de Meghan Markle. Se trata de Erica Lauren, una modelo californiana de tallas grandes que está causando sensación en las redes sociales. Erica y Meghan tienen el mismo color de cabello, los pómulos, el tono de piel y hasta una sonrisa similar.

Tras realizar un shooting de vestidos de novia para la marca británica Simply Be, los internautas comenzaron a difundir los comentarios sobre su parecido con la esposa del príncipe Enrique. Incluso se comenta que las similitudes con Meghan Markle pudo ser una razón de peso que barajó la marca a la hora de la elección. La modelo, a sabiendas del tirón mediático, se ha sumado a esta tendencia social declarando: "Meghan me parece impresionante, así que me halaga mucho que me comparen con ella", manifestó. Lauren ha ido más allá al afirmar que el parecido con Meghan Markle ya encontraba argumentos en su juventud. "Una vez vi una foto suya de cuando era joven y me sorprendí porque yo también me veía así a esa edad", afirmó. Ya en sus inicios en el modelaje la relacionaban con la chica de Suits. "Por aquel entonces yo no seguía la serie, así que tuve que buscarla en Google para saber quién era", aseveró. El día que eligió para pronunciarse sobre el tema fue, nada más y nada menos, el de la boda de los duques de Sussex. "No he hablado demasiado sobre todas las comparaciones con Meghan Markle que la gente sigue haciendo, pero como estoy a punto de sentarme y ponerme al día con la boda real, debería compartirlo", declaró.La joven estadounidense estudió Administración de Empresas, pero finalmente escogió una vía muy diferente: el modelaje. Se dedica a promocionar y desfilar para varias marcas de ropa de tallas grandes y también colabora con proyectos de integración social.