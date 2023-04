El drama de Taylor Swift con su exnovio pasa a los escenarios

Taylor Swift y Joe Alwyn han puesto el punto y final a su relación tras seis años juntos. La cantante, que se encuentra en la mitad de su gira The Eras, no está atravesando un buen momento, ya que la mayoría de las canciones de su último disco están dedicadas a su exnovio. Con la ruptura tan fresca, Taylor está sacando las fuerzas necesarias para que su estado anímico no influya en sus conciertos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

El nuevo álbum de la intérprete titulado Midnights, que salió al mercado en octubre del pasado año, incluye una canción que está inspirada en su relación sentimental con el actor. El tema, Lavender Haze, dice así: Si estabas en la neblina de lavanda significaba que estabas en ese resplandor de amor que todo lo abarca. Me pareció muy bonito”. Además, la canción habla de ignorar los comentarios que desde fuera pueden hacer daño a la relación. “Como en mi relación durante seis años, hemos tenido que esquivar rumores raros, cosas de la prensa rosa y simplemente lo ignoramos. Esta canción trata del acto de ignorar esas cosas para proteger las verdaderas”, indicó la artista cuando lanzó su nuevo disco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

El portal Entertainment Tonight ha sido el medio que ha desvelado la ruptura entre Taylor Swift y Joe Alwyn. La noticia ha pillado por sorpresa a los seguidores de la pareja. Es más, un amigo del actor dijo a la revista People que “Joe viajará con ella cuando pueda. Son geniales juntos. Joe es un gran apoyo para su carrera”, en relación a su ausencia en la gira. Aunque ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado sobre la ruptura, parece que ya sabemos cuál es el motivo de la ausencia de Joe en la gira The Eras: la ruptura de la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Tanto la cantante como el actor han llevado siempre su relación en un segundo plano. La discreción ha sido la nota predominante durante los seis años de noviazgo. Hasta la noticia de su compromiso, que salió a la luz pública durante el pasado verano, estuvo guardada bajo llave durante unos meses según la información apuntada por The Sun. Aunque no se conocen los motivos reales de la ruptura, el portal Entertainment Tonight ha señalado que “la relación ha terminado de manera amistosa y nada dramática”.