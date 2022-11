Los EMA MTV y la gran noche de Taylor Swift

El recinto del PSD Bank Dome en Düsseldorf celebró este domingo la fiesta europea de la música que ya pudo degustar Sevilla hace tres años (nos parece que ha pasado más tiempo), los EMA MTV. Una noche musical de premios y videoclips en directo ante la audiencia de más de medio mundo, 170 países, a través de los canales de MTV (en España se pudo ver en abierto en Paramount Network) y que vio consagrarse una vez más a la estadounidense Taylor Swift. En uno de los premios quien le hizo distinción fue la leyenda televisiva David Hasselhof.

La cantante de All too well se alzó con cuatro galardones en esta gala que tuvo de anfitriones a Rita Ora y al cineaseta Taika Waititi, pareja en la vida real y que mostraron sus cualidades camaleónicas y su vis cómica. Sólo pronunciaron el nombre de Rosalía como nominada. La autora de Motomami pasó de largo en la noche germana de sus premios favoritos, gala donde intervino con éxito internacional en dos ocasiones. La mejor intérprete española del año en estos reconocimientos fue Bad Gyal.

Además de la fiesta en sí también hubo momento para la solidaridad, y muy presente, con la guerra de Ucrania y la labor en favor de sus refugiados. Volvió a sonar para todo el mundo el tema ganador de Eurovisión, Stefania, a cargo de Kalush Orchestra. Con bailarines en el escenario, su triunfo eurovisivo brilló más.

Honored to have Kalush Orchestra bring Ukrainian culture to the #MTVEMA stage. 🇺🇦 pic.twitter.com/rQkGJIXpGd — MTV EMA (@mtvema) November 14, 2022

Nicki Minaj fue galardonada como Mejor canción por Super Freaky Girl y Mejor hip hop. Y Harry Styles, nombre fundamental musical, se alzó con el de Mejor concierto del año.

La propia presentadora del evento, Rita Ora, se llevó a casa el Mejor look mientras que en vídeo el EMA fue para Sam Smith con Kim Petras por Unholy.

David Guetta se llevó dos galardones, el premio del año a la Mejor música electrónica y Mejor colaboración, con Bebe Rexha por I'm Good (Blue). La música electrónica, con inspiración del grupo ochentero Kraftwerk y un tanto de Metrópolis, fue el eje de la fiesta televisiva. Kraftwerk se gestó en Düsseldorf y una cabeza robótica se abría para dar paso a las actuaciones en el escenario principal.

Una nueva categoría, Mejor interpretación del metaverso fue para BLACKPINK por The Virtual PUBG Mobile.

La gala se extendió durante algo más de dos horas, en un acontecimiento iluminado en la oscuridad de las gradas por puleras interactivas que crean el efecto de estrellado.

En la noche de los EMA MTV David Guetta y Bebe Rexha abrían con una asombrosa coreografía para I'm Good (Blue), mientras Muse, el grupo reconocido como mejor Rock, interpretó Will of the People.

Otra de las estrellas, Ava Max, cantó su Million Dollar Baby desde un diamante gigante ilumunida. Gorillaz, por su parte, Mejor Música Alternativa, aparecían con la intervención del sábado en el World Stage, concierto previo a la fiesta de los galardones, y recital celebrado en el Tonhalle de Düsseldorf.

Stormzy estrenaba Fire Babe con una novedosa iluminación cinética que por momentos recordaba a los farolillos feriantes.

Y OneRepublic llevaba al animado escenario de Kraftwerk I Ain't Worried, tema de la secuela de Top Gun.

GAYLE aparecía por primera vez en los EMA junta a también a Lewis Capaldi.