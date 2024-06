El estilo de Eva González en la terraza más 'cool' de Madrid

La sevillana Eva González da la bienvenida a la temporada estival en el clásico evento de verano de Sunglass Hut. Una fecha marcada ya en el calendario que año tras año reúne a los amigos de esta firma para celebrar la llegada del buen tiempo y en el que se han presentado las últimas tendencias en gafas de sol para esta temporada.

La modelo y presentadora, junto a la firma de gafas de sol, han dado el pistoletazo de salida para inaugurar los meses más soleados del año, luciendo los modelos de gafas de sol de la firma Ray-Ban color marrón transparente y Michael Kors Quèbec de color rosa degradado; en uno de los rooftops más impresionantes y elegantes de la capital, en el Hotel Bless Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Un escenario mágico en el que Eva González ha mostrado sus gafas favoritas para este verano y ha dado las claves para lucirlas con estilo.

Eva González en el evento de Sunglass Hut

Sunglass Hut muestra así un amplio abanico de combinaciones de colores, formas y monturas que forman esta campaña estival Find Every Shade Of You. Desde los modelos más iconic a luxury con un estilo más atrevido, playful elegante con formas geométricas, hasta adventurous para los más deportistas y atrevidos.

Esta nuevas propuestas son ideales para dar un toque más sofisticado a los looks del verano, gracias a la versatilidad de las colecciones, aportando a tu outfit un toque personal con los nuevos diseños, monturas y lentes ideales para cualquier ocasión.

La modelo y presentadora de La Voz asegura que las gafas de sol son su "accesorio estrella para cerrar cualquier look" y "nunca puede faltar este complemento para cualquier ocasión, ya sea en la playa o en la ciudad".

Al este evento en vísperas veraniegas también acudieron influencers como Boggi, Martina Svedin, Casilda Aguilera y Rochi Laffon, testigos del encuentro del verano de Sunglass Hut y han disfrutado de un lip-bar para combinar diferentes looks de maquillaje con las gafas de sol de la nueva temporada.