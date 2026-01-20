El golpe de suerte de Torito con el accidente de tren de Adamuz
El reportero de televisión ha asegurado que no subió al convoy accidentado porque optó por retrasar su viaje para pasar más tiempo con su hijo
Torito: "Soy la nueva Leticia Sabater"
El hijo de una víctima del accidente de Adamuz: "Hay que decir más te quiero. La vida en cualquier momento se va"
El trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado de momento la vida de 41 personas más decenas de heridos, algunos de ellos en estado crítico, ha conmocionado a todo el país. Se estima que más de 500 personas viajaban en los dos convoys que colisionaron en las vías cordobesas, aunque también hubo algunas personas que no se subieron a ellos. Uno de ellos es el conocido reportero y showman de la televisión, Enrique Jiménez, más conocido como Torito.
El televisivo ha publicado en una story de Instagram una fotografía del billete correspondiente a la ruta Málaga-Madrid con el horario del tren siniestrado. Su intención era adquirir el billete para el tren accidentado, pero finalmente optó por retrasar su vuelta a Madrid para pasar más tiempo con su hijo.
“Le prometí a mi hijo que lo llevaría a saltar el domingo por la tarde”, ha explicado Torito en el texto que acompaña a la fotografía. Una decisión que ha calificado como “un golpe de suerte” ya que podría haber sido uno de los afectados por el brutal accidente ferroviario.
Una decisión, la de pasar más tiempo con su hijo, que ha podido cambiar su destino. “Retrasé el viaje al siguiente tren. Gracias destino. Disfruta de cada minuto, que no te cuenten lo que significa vivir, ¡hazlo! ¡En un segundo todo puede cambiar! Sal, abraza, besa, comparte, respira todo lo que te ofrece la vida. Todo mi apoyo a las víctimas y afectados por el doble descarrilamiento de los trenes”, ha reflexionado en una segunda story de Instagram.
También te puede interesar
Lo último