Halloween despierta el lado más salvaje de Sofía Suescun

Durante el pasado fin de semana se ha celebrado Halloween por todos los rincones del mundo. La festividad, una de las más extendidas del planeta, saca a relucir el lado más terrorífico de muchas de las celebrities en las redes sociales. Una de las más provocativas ha sido Sofía Suescun, que ha escogido un atuendo especial para la ocasión que no ha pasado desapercibido y que resalta su espectacular figura.

Su perro Marco también ha formado parte de la puesta en escena de Sofía Suescun para celebrar la noche más terrorífica del año. / INSTAGRAM

La novia de Kiko Jiménez ha elegido un conjunto de lencería negra, con botas de tacón, pasamontañas y hasta una pistola para completar un outfit de infarto junto a su imponente perro Marco. La creadora de contenido ha compartido un carrusel de imágenes que han ido acompañadas del siguiente mensaje: “Preparados para esta noche de fechorías”.

Sofía Suescun ha sorprendido a todos con su último disfraz de Halloween. / INSTAGRAM

La publicación acumula 33.800 me gustas y cerca de 1.400 comentarios. Su pareja Kiko Jiménez ha dejado su impronta en el post. “Entre la AK47 y Marco… cualquiera viene a casa”, ha bromeado el joven malagueño. Los seguidores de la navarra también se han rendido a sus pies. “El cuerpo deseado de todas las girls”, “Eres la mejor”, “La perfección de cuerpo”, “Lo mejor que he visto en Instagram en mucho tiempo y el perro merece un premio” o “Estás guapísima como siempre, me encanta”, son algunas de las reacciones de sus seguidores.