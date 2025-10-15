La intrahistoria del primer contacto entre Irene Rosales y Guillermo, su nueva pareja

Irene Rosales se ha erigido como la protagonista de la semana en las portadas de las revistas del corazón. El nuevo amor de la exmujer de Kiko Rivera ha puesto de acuerdo a dos conocidas cabeceras: Lecturas y Semana. La modelo sevillana ha sido fotografiada con un empresario sevillano, Guillermo, mientras disfrutaba de una escapada romántica a Sanlúcar de Barrameda. En las imágenes captadas por los fotógrafos Irene pasea de la mano y besa a su nuevo amor. Ya anteriormente, Guillermo le había acompañado a Madrid, donde Irene viajó para participar en el concurso Bailando con las estrellas.

La influencer ha compartido un comunicado en una story de Instagram para pedir respeto por la intimidad de las personas anónimas y los menores. “Debido a todo lo que está ocurriendo en los últimos días (y entiendo perfectamente el interés y el impacto de las noticias) solo quiero pedir algo desde el corazón: por favor, respetemos la intimidad de las personas anónimas. Hay menores de edad involucrados, y no quiero ver ni una sola imagen, ni siquiera con la cara tapada, difundida públicamente. Son personas ajenas a todo esto, y merecen tranquilidad y respeto”, ha comenzado diciendo.

El comunicado que ha difundido Irene Rosales a través de las redes sociales. / INSTAGRAM

La modelo es consciente de que ella es un personaje público, pero quiere que el resto quedé apartado de los focos. “Yo entiendo que soy una persona conocida y que todo lo que me rodea puede ser noticia, pero la noticia soy yo, no una familia ni unas personas que no pertenecen a este mundo. Os pido, por favor, que dejéis de buscar, de señalar o de compartir contenido donde aparezcan ellos, y que se eliminen las publicaciones en las que haya un menor. Gracias de verdad por entenderlo y por respetar algo tan básico como la intimidad”, ha concluido.

Pero, lo más curioso de todo este asunto es cómo y cuándo se conocieron. El primer contacto entre Guillermo e Irene tuvo lugar por motivos laborales. El empresario, de 41 años, fue el encargado de la instalación de césped artificial en su vivienda de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Aquel trabajo en la casa donde vivía Irene con Kiko Rivera se llevó a cabo en 2020.

El empresario, que se define como “emprendedor desde que nací”, dejó constancia del encuentro en casa de Irene con una fotografía que compartió en sus redes sociales. “Gracias a mi trabajo cada día conoces gente diferente, darle las gracias a Irene Rosales y mi amigo Fran por contar con Verdegreen Césped, gracias”, escribió en las redes sociales junto a una imagen en la que aparece junto a Irene y en la que se aprecia la instalación del césped artificial.

Ahora, esa fotografía publicada en diciembre de 2020 cobra sentido. Aquel encuentro fue el inicio de una amistad que ha tornado en una relación sentimental tras la ruptura entre Irene y Kiko del pasado mes de agosto.