Isa Pantoja recibe el alta y deja un recado a su madre

Isa Pantoja tuvo que acudir hace unos días al hospital debido a unos fuertes dolores abdominales, tal y como ella aclaraba a través de las redes sociales. Los dolores no remitían y tras someterse a pruebas médicas fue operada de apendicitis en un hospital de El Puerto de Santa María, donde ha fijado su residencia con Asraf Beno.

Su marido y Dulce han sido los encargados de hablar con la prensa para lanzar un mensaje de tranquilidad después de la operación. Aunque en un principio se comentó que Isabel Pantoja había contactado con su hija para interesarse por su estado de salud, parece que ese momento adelantado en el programa Fiesta no ha llegado a efectuarse.

“Mucho se ha hablado acerca del ingreso de Isa Pantoja. El pasado jueves fue ingresada y tuvo una operación que se complicó y lleva ingresada más días de lo previsto. Mucho se ha hablado del no acercamiento de Isabel Pantoja”, ha comenzado diciendo un redactor del programa.

“Me llega una información de última hora que me indica que Isabel Pantoja ha realizado una llamada a lo largo de la tarde de hoy, ha habido un acercamiento. Me consta que ha sido muy especial dado que era mucho el tiempo que llevaban sin tener ningún tipo de contacto. La situación, evidentemente, no es la mejor, pero…”, ha explicado.

La relación entre Isabel Pantoja y su hija atraviesa uno de sus peores momentos. El distanciamiento entre ambas resulta cada vez más evidente, un enfriamiento que provocó la ausencia de la artista en la boda de su hija. Isa ha recibido hoy el alta hospitalaria, dejando un recado a su madre y su hermano que desmiente la versión ofrecida por el programa Fiesta.

“Muchas gracias a todo el mundo que me ha mandado mensajes. Me han tratado súper bien, he estado súper atendida, pero ya quería volver a mi casa. Gracias a los compañeros que me han escrito”, ha dicho a la salida del hospital.

Preguntada sobre si había recibido una llamada de su madre, la joven ha mostrado su dolor por la ausencia de interés. “Ojalá lo hubiera hecho, pero no. Ahora necesito estar en reposo, al menos hasta que me recupere”, ha sentenciado.

Ya en el fin de semana, Isa lanzaba un mensaje de agradecimiento que no dejaba en buen lugar ni a su madre ni a su hermano. “Gracias de corazón a todos los que os habéis preocupado por mí. No me han podido dar el alta porque sigo recuperándome, ya que fue más complicado de lo que pensábamos en un principio. Espero ir a casa pronto. En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad”, escribía.