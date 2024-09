Última hora sobre la salud de Isa Pantoja ¿quién está con ella en el hospital?

Isa Pantoja fue operada este jueves de un grave cuadro de apendicitis. Los dolores eran fuertes y según las informaciones de allegados la esposa de Asraf Beno se encuentra estable y fuera de peligro tras la intervención. Isa P. ingresó en esta semana en el Hospital Santa María del Puerto, clínica de El Puerto de Santa María, la localidad gaditana donde reside junto a su actual pareja, con la que se casó el pasado año y su hijo. La hija de Isabel Pantoja sintió molestias desde días atrás, especialmente en la boca del estómago y derivó en fuertes dolores abdominales que se confirmaron como apendicits de la que fue operada con carácter de urgencia.

La infección detectada obligaba a pasar cuanto antes por el quirófano.Durante la semana, hubo preocupación ya que Isa había mencionado que no se sentía bien. Al final, se confirmó la necesidad de una intervención quirúrgica. Aunque no era una operación compleja, de no realizarse, podría resultar en un desenlace fatal debido a una infección generalizada.

Asraf Beno no se separa ni un momento de su mujer. Quien no ha acudido a la clínica portuense es su madre, la cantante Isabel Pantoja, con la que está distanciada desde hace años (tampoco estuvo en la boda), ni tampoco se espera la presencia de su hermano, el dj Kiko Rivera, con el que tampoco se habla. En el ictus que sufrió en 2022 los hermanos ya estuvieron distantes.