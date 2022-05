¿Qué actos compondrán el Jubileo de Platino de Isabel II?

Comienza la cuenta atrás para la gran celebración del Jubileo de Platino de Isabel II. El programa de actos festivos previsto para principios de junio arrancará en unos días con algunos actos a modo de aperitivo de la gran conmemoración de los 70 años de reinado de Isabel de Inglaterra.

Tal y como marca la tradición, el 2 de junio la monarca y los miembros de la familia real británica disfrutarán del tradicional Trooping the Colour, desfile del estandarte en su versión especial por el Jubileo de Platino desde el balcón del Palacio de Buckingham. El evento suele ofrecer la oportunidad de ver a los Windsor más jóvenes saludando con entusiasmo a los aviones en pleno vuelo Según se informa, más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos se reunirán en el desfile para celebrar el aniversario oficial del reinado de Isabel II, que suele celebrarse el segundo sábado de junio. El desfile comenzará en Buckingham y atravesará la calle The Mall hasta llegar al Horse Guards Parade, donde se les unirán varios miembros de la familia real a caballo y en carruajes. Concluirá con el tradicional espectáculo aéreo de la RAF. La reina Isabel II ha decidido que solo la acompañen en el balcón los miembros de la familia real que trabajan para la corona británica, por lo que no estarán el príncipe Enrique ni Meghan Markle o el príncipe Andrés ni sus hijas, Beatriz y Eugenia de York.

Para conmemorar los 70 años de la monarca en el trono británico se encenderán más de 1.500 luces en comunidades y organizaciones benéficas de todo Reino Unido este verano, incluyendo las islas del Canal, la isla de Man y los territorios de ultramar, así como las capitales de los países de la Commonwealth. También se encenderá una instalación luminosa en el palacio de Buckingham el 2 de junio, tras una ceremonia formal.

El viernes 3 de junio por la mañana se celebrará una misa de agradecimiento por el reinado de Isabel II en la catedral de San Pablo. Se espera que a este acto, al que sólo se podrá acceder con invitación, asista un gran número de miembros de la familia real, que acudirán ataviados con un atuendo apropiado para la ocasión y serán acompañados por otros invitados ilustres.

La monarca, pese a su delicado estado de salud, espera asistir al Derby de Epsom el próximo 4 de junio, una carrera de caballos anual en la que en años anteriores han competido muchos de los purasangres de Isabel II.

La noche de ese mismo sábado 4 se celebrará un concierto de música, la Platinum Party. Por el momento sólo se ha anunciado la actuación de George Ezra. En el concierto de Jubileo de Diamante de 2012 actuaron artistas de la talla de Elton John, Robbie Williams y Stevie Wonder.

El 5 de junio se celebrará el gran almuerzo del Jubileo, comidas y actividades de entretenimiento por toda la nación.

El desfile del Jubileo de Platino se celebrará el último día del fin de semana de festejos y será televisado por la BBC. Comenzará en Buckingham y avanzará a lo largo de unos 800 metros por la calle The Mall.

El primer acto comenzará con el repicar de las campanas de la abadía de Westminster, tal y como se hizo el día de la coronación de 1953, que dará pie a un desfile militar formado por 1.750 efectivos. El segundo acto, en el que participarán 150 ‘tesoros nacionales’, entre ellos Ed Sheeran, Jeremy Irons y Bill Bailey, tratará de poner de relieve la evolución de la creatividad y cultura británicas y del resto de la Commonwealth a lo largo del reinado de Isabel II. El tercer acto será una obra dividida en 12 partes que destacará algunos “momentos clave” de la vida de la soberana, así como sus intereses personales.