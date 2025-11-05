Juan Urdangarin y las fotos con una novia de origen indio que ha conocido en Londres

Juan Urdangarin, hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, mantiene un perfil bajo y se encuentra en Londres en actividades relacionadas con la sostenibilidad.

La revista ¡Hola! ha publicado fotos de la que sería una novia, Sophia Khan, joven canadiense de la misma edad que él, 25 años, de origen indio y graduada de la Universidad de St. Andrews. La pareja se conoció con motivo de la organización de la E1 Series, competición motonáutica de lanchas eléctricas impulsada por Alejandro Agag. La revista Lecturas lleva el tema a su portada de esta semana.

Juan Urdangarin y su pareja en la portada de 'Lecturas' de esta semana

Ambos comparten muchas actividades de deporte y bienestar, aficiones despertadas en el seno de la familia Urdangarin. Con las fotos se desmienten además rumores publicados sobre la orientación sexual de Juan, que concitó el interés de publicaciones sensacionalistas.

Los cuatro hijos de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin son Juan Valentín (que tiene 26 años); Pablo Nicolás (24 años); Miguel (23 años) e Irene (20 años). Cada uno de ellos han forjado caminos independientes en un contexto familiar marcado por el escrutinio público y la caída profesional del ex duque de Palma por el Caso Nóos. La pareja se separó y el ex deportista ha encontrado el amor en una compañera del despacho de abogados de Vitoria donde trabajó, Ainhoa Armentia.

¿Qué hacen los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin?

Juan Valentín está graduado en Relaciones Internacionales y Comercio por la Universidad de Essex, lo que ha propiciado que conozca ahora a su actual amor.

Pablo Nicolás Sebastián, segundo hijo, sigue con éxito los pasos deportivos de su padre. Tiene ya una prometedora carrera como jugador de balonmano, actuando como lateral derecho para el Fraikin BM Granollers en la Liga Asobal e incluso ha debutado con la selección española absoluta el pasado octubre. Tras formarse en clubes extranjeros su carrera se orienta a tener una destacada trayectoria en nuestro país.

Miguel de Todos los Santos se ha establecido en Madrid tras completar su grado en Biología Marina y en 2023 estuvo de prácticas en el National Oceanography Centre del Reino Unido, en Southampton. En abril de este año se ha incorporado a un empresa del sector aunque no se ha detallado nada más. Su pareja es Olympia Beracasa.

Irene, la hija menor, cursa actualmente el grado en Hostelería, Gestión de Eventos y Turismo en la Universidad Oxford Brookes, en el Reino Unido, donde se encuentra en una residencia universitaria, optando por un camino académico enfocado hacia el turismo. Suele desplazarse a Madrid para estar con su novio, Juan Urquijo, hermano de la esposa del alcalde madrileño, Teresa Urquijo.