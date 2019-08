Larry King se divorcia a los 85 años de edad

El histórico periodista de la cadena estadounidense CNN,Larry King, ha decidido acabar con su matrimonio. Se terminan así 22 años de convivencia con la excantante y presentadora, Shawn Southwick, su séptima esposa. El matrimonio comparte dos hijos. King y su esposa, de 59 años, han decidido dar por finalizada la relación una semana antes de su aniversario de bodas. Se casaron el 5 de septiembre de 1997.

El motivo de la separación no es otro que la información aparecida con respecto a una relación extramatrimonial de su mujer. Un affair que ha durado un año, por lo que en la demanda judicial presentada por el abogado del periodista, se alegan ciertas “discrepancias irreconciliables”.

Este no sería el primer distanciamiento que sufre la pareja desde que comenzara su relación. Ya en el año 2010, King tuvo que hacer frente a los rumores de infidelidad de su mujer. Poco después, ambos negaron esta información en una entrevista conjunta en la que ratificaban que no había ningún problema entre ellos y en la que él aseguró que "los rumores son rumores y no se les debe hacer caso". Casualmente ese fue el mismo año en el que King decidió retirarse de la televisión tras más de 6.000 entrevistas realizadas.

Poco después, en 2016, volvieron a saltar las alarmas con respecto a la supuesta vida amorosa extramatrimonial de su mujer. En esta ocasión se aseguraba que había mantenido una relación con el entrenador de béisbol de su hijo, un joven llamado Héctor Panete. Aprovechando la coyuntura, el deportista realizó unas declaraciones en las que aseguró el hecho. Fue en esta época en la que King presentó una demanda de divorcio que, finalmente, se desestimó.

Parece ser que tras los incesantes amagos y rumores esta nueva demanda sí que será la decisiva para la controvertida pareja.