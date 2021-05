Maite By Lola Casademunt es una de las firmas más consagradas que desfilan esta semana en la 080 Barcelona Fashion. Maite Casademunt, hija de la fundadora, cogió el relevo de su madre y desde entonces está al frente de la marca como directora creativa. Su nueva colección, Chelsea, rinde homenaje al barrio londinense con un estilo boho chic que es tendencia.

–¿Cómo definiría la nueva colección que han presentado en la '080'?

–Tiene un estilo muy british, mezclado con el ADN propio de Mayte by Lola Casademunt. El color naranja es el hilo conductor de toda la colección porque es mi preferido, creo que es un color súper energético. El otro protagonista es el animal print que, más que un estampado, se convierte en una actitud, despierta el sentido felino que todos tenemos dentro, el que nos hace afrontar la vida de forma valiente.

–Además, como hemos visto este miércoles, las prendas están cuajadas de detalles.

–Sí, botones, pasamanería... todo lo hemos hecho nosotros. Lo cierto es que esta vez, con la pandemia, hemos tenido más tiempo para preparar la colección y lo que hemos creado son total looks que van de pies a cabeza, hemos sido más creativos que nunca. Además de los vestidos y conjuntos, hemos presentado una colección de complementos y también de baño. Bolsos, collares, sombreros, zapatos... todo con este aire boho y contundente.

–Se han lanzado a nuevos campos entonces.

–Sí, la vida tan acelerada que llevábamos, con un calendario de desfiles frenético, no nos lo permitía antes. Pero con el confinamiento, paramos y nos reinventamos. Hemos repensado hacia dónde queremos dirigirnos y, en vez de internacionalizarnos –que no se puede ahora– nuestra apuesta es ésta: la de presentar estilismos completos de nuestra firma. 22 looks cien por cien de Maite... Otras marcas que desgraciadamente han tenido que cerrar por la crisis han dejado ese hueco.

–Son prendas femeninas y versátiles. ¿Es el momento de pensar en la comodidad y en la sostenibilidad?

–Siempre ha sido el momento, pero ahora es cuando nos hemos parado y nos hemos dado cuenta de que no puede ser de otra manera. En nuestra colección tenemos tanto cropped tops como oversize, pantalones palazzo, con goma elástica en la cinturilla, vestidos fluidos... de todo un poco. Tenemos que adaptar esa comodidad a la hora de vestir que hemos tenido el último año al hecho de que ahora de nuevo salimos a la calle. Son prendas cómodas, sí, pero con un punto que las diferencia. Y la sostenibilidad es ya una necesidad en el mundo de la moda. Hay que pensar que menos es más en nuestro armario, de ahí que la ropa sea versátil.

–Un mismo 'look', cambiando los complementos por ejemplo, nos puede servir para ir a trabajar de día, y luego para salir a tomar algo por la noche.

–Exacto. No hace falta tener un centenar de prendas si luego no las usamos bien. En el fondo de armario mejor poco y bueno, que mucho y malo. Así ayudamos al medio ambiente, y nosotras también salimos ganando, porque siempre vamos ideales.