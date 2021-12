"La vida me recuerda muchas veces la suerte que tengo de vivir de esto"

La gaditana María Carrasco (Torrecera, 1995) es una cantante hecha a sí misma gracias al trabajo y la constancia. A sus 26 años, puede presumir de una larga trayectoria desde que se dio a conocer de niña el año 2004 en el programa Veo, veo. Después fue invitada habitual en Menuda noche (Canal Sur) y su debut discográfico, Hablando con la Luna (2007), consiguió el disco de oro (más de 40.000 copias vendidas) a los tres meses de salir al mercado. El último viernes vio la luz En silencio, el segundo single de su próximo disco.

–Este tema está dedicado a su madre, que falleció hace poco. ¿Cómo fue el proceso de escritura?

–Lo escribí mano a mano con Raúl Cabrera, que es la misma persona con la que trabajamos Abuelo (la canción que le dedicó a su abuelo tras su muerte en su anterior disco). Su padre también había fallecido hacía poco, y los sentimientos de los dos estaban a flor de piel. Cantar con la verdad es muy fácil, porque no tienes que fingir lo que sientes.

–Se dio a conocer en televisión hace 17 años. Hoy en día están las redes sociales.

–Son un arma de doble filo. Por un lado, sirve para lanzar nuevos talentos que de otro modo no conoceríamos. Pero me da la impresión que también puede que ayude a gente que no se lo merece, que no sabe nada de música.

–Su infancia ¿fue feliz o marcada como ‘niña prodigio’?

–Encontré la vocación muy pronto, eso es positivo. Mi familia, además, es muy humilde; mi padre tiene un bar. Cuando veía un recinto lleno antes de un concierto me decía ‘María, esto no es lo normal. Lo normal es la vida que llevábamos antes’. Así que siempre me han puesto los pies en el suelo. Yo venía de cantar, me remangaba y me ponía en la barra a ayudar a mi padre.

–En estas casi dos décadas su música ha evolucionado mucho.

–Sí, es lo normal, me he hecho mayor. Yo soy muy friki, estoy en constante entrenamiento y evolución. La música no se puede forzar, hay que dejarla que fluya.

–¿Le gusta que la gente la reconozca por la calle?, ¿se lleva bien con sus fans?

–Claro, soy consciente de que mis fans son los que me dan de comer en este oficio. Es cierto que hay algunos cantantes que pierden el norte, pero a mí la vida me recuerda constantemente la suerte que tengo de poder vivir de esto. Antes que artista, soy ser humano.