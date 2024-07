María José Suárez, contundente antes de la entrevista en la que responderá a Álvaro Muñoz Escassi: "Es hora de contar la verdad"

La relación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi está siendo uno de los temas que más están dando que hablar en el mundo del corazón este verano. Y después de todo lo que ha acontecido hasta ahora, que no ha sido poco, y con el jinete como el único que ha hablado del tema ante los medios, ha llegado el momento de que la otra protagonista se plante delante de los micrófonos, cuente su versión y responda a las palabras de su expareja.

Y es que, como ya anunció a través de un comentario en Instagram tras la entrevista de Muñoz Escassi, María José Suárez no se va a mantener más en silencio y dará una entrevista en la que buscará contar su verdad, es decir dar su versión de los rumores que están saliendo a la luz y de cómo era su relación con el jinete. Lo hará en el mismo espacio televisivo en el que Escassi habló de su relación abierta, según sus palabras (aunque es algo que negó la modelo), '¡De Viernes!", que ha comenzado a calentar motores con un pequeño adelanto del programa.

Palabras finales antes de su entrevista

El viernes 12 de julio tendrá lugar la esperada entrevista de María José Suárez, después de varias semanas de noticias y rumores sobre su ruptura y alguna que otra bomba, como el intento de chantaje que denunció Escassi de una mujer que habría detallado la infidelidad a la sevillana a través de un correo electrónico y sus declaraciones de que lo que tenían era una relación abierta (algo que Suárez ha negado).

Y dados sus comentarios ante la prensa y en el adelanto de '¡De viernes!' todo apunta a que no se va a quedar callada y va a responder a todo lo que dijo el jinete en su entrevista, como ya hizo saber en redes sociales, donde contestó a una persona que le preguntaba si iba a reaccionar ante las palabras de su ex de la siguiente forma: "Lo haré. Porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje".

El adelanto se pudo ver en 'Así es la vida', que ha permitido conocer las primeras declaraciones, también contundentes como el resto de sus mensajes, antes de que llegue el momento de la entrevista: "Después de tantas mentiras, es hora de contar la verdad", afirma la modelo.

Una posible demanda a la vista

Antes de que la modelo cuente todo lo que debe contar en la entrevista, María José Suárez fue vista acudiendo a los juzgados de Coria del Río. Aunque no se sabe a ciencia cierta si su visita tiene que ver con las declaraciones de Escassi y si, como señalan desde Europa Press, la andaluza estaría considerando demandar al jinete por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad en sus declaraciones para televisión. Desde el medio también señalan que la posible demanda estaría también marcada por la existencia de unos vídeos íntimos que Escassi habría grabado sin el consentimiento de Suárez y que, supuestamente, también estarían en posesión de la mujer con la que presuntamente el jinete fue infiel.

A su salida, María José Suárez no reveló si finalmente había interpuesto una denuncia contra su expareja, ni los motivos de su asistencia a los juzgados, pero afirmó ante la prensa que "se va a saber la verdad y ya está", además de redirigir a los asistentes a la entrevista del viernes.