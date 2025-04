El inmenso dolor de Petra Martínez por la muerte de su marido, al descubierto

El pasado 2 de marzo fallecía el actor Juan Margallo, marido de la actriz Petra Martínez. Su muerte, además de dejar un gran vacío en el mundo de la interpretación, ha significado un duro varapalo para su familia. En aquellos días, su viuda le dedicaba unas bonitas palabras a través de las redes sociales a modo de despedida.

La actriz de La que se avecina, con una larga trayectoria en la interpretación a sus espaldas, se ha ganado el cariño y el respeto del público. El pasado 31 de marzo, por iniciativa del Teatro de la Comedia de Madrid, se rendía un merecido homenaje a Juan Margallo por parte de sus compañeros de profesión.

Durante el acto, Petra se ha referido a la ausencia de su marido, un duelo por el que ha recibido numerosas muestras de cariño. “Ahora es un poco triste… Pero bueno, tengo muchos amigos. Vienen a tomar café conmigo. Y a veces yo sola también estoy, entonces, si estoy en casa sola me acuerdo de él, lloro, se me pasa, me tomo una frutita”, ha explicado.

La veterana actriz ha puesto en valor el homenaje que ha recibido su marido, que acumulaba una trayectoria de seis décadas en el mundo del espectáculo y la interpretación. “Por supuesto que me gustan los homenajes. Este me hacía mucha ilusión, porque han venidos todos nuestros amigos de hace 54 años. Espero que ya sean solo recordatorios y cosas así. De todos los sitios me han llamado personas. Ha recibido el cariño de verdad. Yo creo que de todos los sitios, de la Unión de todos, de AISGE, del Ministerio, de todo. Yo creo que Juan era una persona muy querida. Era muy revolucionario, pero no era agresivo. Era una persona que creía mucho en la paz”, ha destacado.

Petra también ha hablado sobre el talante y la personalidad de su marido. A Juan no le gustaba discutir. “Él nunca le gustaba. O sea, decía, es que no me gusta discutir. Por eso siempre me hablaba: ‘¿vamos a discutir o vamos a llegar a un acuerdo?’ Porque sí, cuando discutíamos, discutíamos ya sabiendo que es que íbamos a discutir”, ha asegurado.

Petra y Juan han estado juntos más de 50 años. Ambos se conocieron en el Teatro Estudio de Madrid, donde coincidieron por motivos profesionales. La pareja, que contrajo matrimonio en Gibraltar a finales de los años sesenta, tiene dos hijos, Juan y Olga, que también han seguidos los pasos de sus padres en el mundo del teatro y las artes escénicas.