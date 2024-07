María José Suárez habla por primera vez tras la ruptura: "Me enteré de una noticia muy desagradable"

Muchas cosas han cambiado en los últimos días para María José Suárez, que ha decidido de forma tajante no querer saber nada del que se ha convertido en su expareja: Álvaro Muñoz Escassi.

Hace apenas unos días, la diseñadora daba a conocer a través de sus redes sociales la ruptura con el jinete, en un mensaje en el que expresaba que no había sido "el mejor final para una historia tan bonita", pero que había deicidio quedarse con "los buenos momentos vividos en estos tres años". Tras el anuncio, también aseguró estar bien ante unos reporteros: "la verdad es que cuando tomas una decisión consciente de que era lo mejor, te da fuerza y está bien", aseguraba.

También el jinete dio unas declaraciones ocho después ante la prensa sobre Suárez: "Me ha aportado muchas cosas en vida y estoy feliz de que haya pasado por mi vida y la querré por toda la vida", dijo, aunque su ahora ex pareja no parece compartir este cariño tras los últimos días.

La situación actual y sus últimas declaraciones tras anunciar el fin de la relación

Aunque en su mensaje inicial, María José Suárez ya daba a conocer que la relación no terminó bien, sus recientes declaraciones dejan claro que no quiere volver a saber nada del jinete, no quiere verle "ni en pintura" según recoge en una exclusiva del medio Diez Minutos.

Desde que publicó su ruptura hasta ahora, se ha confirmado que Muñoz Escassi y la actriz Hiba Abouk se están conociendo, y aunque ella no tiene que ver con la ruptura con María José Suárez, la noticia no le ha sentado bien a la sevillana. También se habría enterado de una noticia "muy desagradable" que afectaba tanto a Suárez como a Muñoz Escassi poco tiempo después de regresar de su reciente crucero, pese a que la modelo asegura que en él estuvieron "estupendamente". Respecto al reciente crucero, la andaluza ha explicado que su ex se apuntó a los planes que tenía con su hijo: "Después de haberle pedido tiempo para estar más con mi hijo, él decide venirse a lo que yo tenía programado, en un intento de hacer planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas", ha explicado para Europa Press.

La desagradable noticia que recibió a su vuelta parece haber sido determinante en la ruptura y lo que se ha sabido en los últimos días tampoco ha ayudado: "He estado tres o cuatro días en shock y ahora me entero también de lo de Hiba", ha comentado en sus declaraciones más recientes ante el micrófono del reportero. "Te cuento esto porque no lo voy a hacer en ningún plató de televisión. No voy a entrar en detalles, solo te digo cómo me siento porque soy humana y necesito un tiempo de sanar de lo que me ha pasado". "Han pasado demasiadas cosas. Lo único que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona", ha zanjado.

Ha comentado también que se trata de "una situación muy desagradable" y que tanto ella como su entorno lo ha pasado muy mal. Pese a todo, María José Suárez se muestra fuerte: "de esto se sale y yo he salido de peores". En su cuenta de Instagram ha aprovechado para asegurar que se encuentra "tranquila, serena, con la conciencia tranquila y alma llena", además de agradecer "los comentarios bonitos" que ha recibido.