Quién es Mayeli Díaz, la última bomba de ‘La isla de las tentaciones’

Cuando crees que lo has visto todo en La isla de las tentaciones llega algo que impacta más que lo anterior. El formato de Mediaset está preparado para vivir uno de los momentos más heavys de su historia con Mayeli Díaz como protagonista. La que fuera tentadora de la octava edición ha sido la última en llegar para poner a prueba su relación con Álvaro Rubio, lo que no sabíamos es que podría haber entrado en el reality de Telecinco embarazada.

Eso se desprende de un avance del programa de Mediaset en el que Sandra Barneda le formula una pregunta que puede cambiarlo todo. “Pero Mayeli, qué locura es esta. ¿Mayeli, estás embarazada? Mayeli, por favor, ¿me puedes contestar?”, ha insistido la presentadora.

Mayeli, que ya se había saltado las normas del concurso al presentarse en la villa de los chicos para hablar con Álvaro y agredir a uno de los solteros lanzándole un vaso, se enfrenta a otra cuestión que atenta directamente contra las normas del programa.

Los rumores se han disparado con una publicación del periodista Javi Hoyos que muestra a Mayeli junto a Sandra Barrios con un vestido negro. La joven valenciana luce una ligera barriguita que podría confirmar que estaba embarazada cuando se grabó La isla de las tentaciones 9. La información destapada por Javi Hoyos contaría con la aprobación de varios seguidores del programa que aseguran haberla visto en estado de buena esperanza.

¿Quién es Mayeli Díaz? La joven valenciana de 27 años trabaja de comercial y participó como soltera en la octava edición de La isla de las tentaciones. Allí se convirtió en la tentación de Tadeo Corrales, aunque el sevillano finalmente abandonó el programa junto a su pareja Sthefany. Por su parte, Mayeli iniciaba una relación fuera del programa con Álvaro Rubio, otro de los concursantes de la octava edición del formato.

Mayeli ha demostrado en La isla de las tentaciones que es muy impulsiva y un torbellino de sentimientos. Puro nervio y una persona excesivamente celosa. La joven tiene predilección por su gato Ron. “Yo elijo estar con mi gato, comprar ropa negra y la comida picante”, dijo en un vídeo de presentación. Para Mayeli lo verdaderamente importante es el amor incondicional y la lealtad en la amistad, así lo aseguraba tras finalizar La islas de las tentaciones 8.