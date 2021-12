Meghan Markle gana su batalla legal contra la prensa británica

Dicho diario reprodujo fragmentos de la misiva en cinco artículos publicados en 2019. En ellos transcribieron 585 palabras de las 1.250 que componían el texto original, como detalla la BBC. Según los abogados de Markle, su contenido era "profundamente personal" y claramente privado. Los jueces han criticado que se revelara la mitad del contenido de la carta cuando "no era necesario".

En un comunicado, la esposa del príncipe Enrique celebró su triunfo, en un proceso inédito para la monarquía británica, que suele tratar de evitar los juzgados. "Esto es una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que haya sentido miedo de defender lo correcto", dijo Markle en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. La duquesa de Sussex considera que el precedente servirá para combatir la cultura de la prensa sensacionalista británica, condicionada "a ser cruel y aprovecharse de las mentiras y el dolor" que propaga.

"As far removed as it may seem from your personal life, it's not. Tomorrow it could be you"This was never about our views on Meghan Markle – but about a principle: Britain's establishment media wields huge amounts of power over lives with impunity. It needs to be accountable. pic.twitter.com/pjaDypV65O