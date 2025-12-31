La mejor noticia del año para Antonia San Juan: “Estoy curada del cáncer”

Antonia San Juan anunciaba el pasado mes de septiembre que padecía cáncer de garganta. En una visita al médico le detectaron un problema en las cuerdas vocales y tras una biopsia llegó su diagnóstico de cáncer. La que fuera actriz de La que se avecina comenzaba el tratamiento para recuperarse de la grave enfermedad. Durante los últimos meses ha ido compartiendo sus avances con total naturalidad. Hasta el día de hoy que ha llegado el momento de comunicar el final del proceso.

“Esta noticia podría esperar hasta mañana, pero como no he hecho este post para saludarlos quería que lo supieran. Estoy emocionada, contenta… Estoy contenta de cómo he llevado todo el proceso, toda la ayuda y el apoyo que me habéis dado. Hoy he hecho la última quimio. Estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya remitió, que no tenga metástasis y que estoy curada”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada.

La actriz, pese a su curación, tendrá que seguir con una medicación durante una temporada. “Tengo que seguir el tratamiento de la prednisona, el Acfol… todo igual que cuando terminas los ciclos anteriores. Supongo que ahora viene toda la resaca y todo el mono que se pasará después de tanta medicación, pero bueno…”, ha contado.

Antonia San Juan está lista y preparada para iniciar una nueva vida. De nuevo, lo hará con la valentía por bandera. “Casi todo será nuevo; solo se quedará lo que funciona, eso no lo tocaré, porque funciona. Estoy tan contenta, pero también aparece la incertidumbre, que yo la voy a saber llevar, de cómo va a ser la recuperación, cómo va a ser la nueva vida”, ha explicado.

La intérprete está deseando recuperar su rutina habitual, unos hábitos que ha ido incorporando poco a poco. “Ahora yo ya he ido metiendo elementos nuevos como el trabajo, las relaciones, los amigos… Agradecer a todos los que me han acompañado, los que han sabido respetar el momento en el que no he querido compartir tristezas y hacerlas yo en mi casa, a los médicos, a todas las enfermeras, auxiliares, a todas las personas que me han ayudado en este proceso”, ha señalado.

La actriz no ha podido reprimir las lágrimas. La ocasión lo merecía. “Estoy llorando de felicidad. Y confiar en la ciencia, en los médicos y poco más. Gracias. Estoy muy contenta. Mañana brindaré con agua con gas por todos ustedes. Gracias desde el corazón”, ha finalizado.