La mirada asturiana de Nacho y Chus Manzano al jamón Cinco Jotas

El madrileño restaurante Cinco Jotas, junto al Bernabéu, en la calle Padre Damián, abre de este fin de semana una tentadora propuesta para poner en valor al jamón 100% ibérico onubense más conocido. Celebra la quinta edición de Cinco Jotas By. y lo hace con un apellido ilustre en la gastronomía asturiana. El apellido Manzano, de Nacho y su sobrino Chus, proyecto familiar con sucesión garantizada en Casa Marcial.

Es una fusión entre Asturias y Huelva, con centro en Madrid. Casa Marcial es un monumento por su respeto por los productos asturianos y españoles en general.

Durante los próximos cuatro meses estará disponible en dicho restaurante Cinco Jotas esta oda astur al jamón ibérico 100% bellota y algunas de las recetas más sorprendentes y revisiones de clásicos de Casa Marcial.

Fabes estofadas con albóndigas de Casa Marcial para Cinco Jotas

El menú arranca con la tortilla vaga la mar de andaluza con papada Cinco Jotas y granadino caviar ecológico Riofrío Naccarii Essence. La grasa ibérica funde como mantequilla, el caviar estalla entre los bocados de la yema y la frescura de las piparras que completan el plato.

En una inspiración gaditana, el siguiente plato es atún rojo con jamón Cinco Jotas, dos solomillos del pescado más emblemático del Sur con una emulsión ligera de grasa de jamón que sabe a mar y a dehesa, con agua de tomate cristalina y lonchas de ibérico.

El primero de los principales es presa Cinco Jotas, mantequilla de codium y encurtidos. La carne ibérica en su punto de jugosidad con mantequilla infusionada en alga que trae olor a Cantábrico y nabo encurtido que refresca.

Presa ibérica con mantequilla de codium y encurtidos

Y de segundo principal las nuevas fabes de Casa Marcial. Una fabada del siglo XXI, más ligera: fabes estofadas y albóndigas de carne ibérica Cinco Jotas. Judiones cremosos y carne picada a cuchillo con un caldo intenso que huele a hogar y a chimenea. La esencia de Nacho Manzano.

De postre, créme brulée de Anís del Mono. para maridar, una selección de vinos de Montecillo y Villa Monty. Una vuelta por España de Sur a Norte con dirección asturiana.