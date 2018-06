"La moda masculina debe encontrar su sitio en Andalucía"

La pasarela 080 Barcelona Fashion acogió ayer por segunda vez la sastrería de Mans Concept, una marca de moda masculina inspirada en las subculturas juveniles y cuyo director creativo es el sevillano Jaime Álvarez, premio a Mejor Diseño Emergente en la pasada edición. La firma presentó Mans House, su colección primavera-verano 2019 que se traslada al Berlín de los años 90 cuando, tras la caída del muro, la ciudad se impregnó de fiesta y libertad. Un total de 49 diseños que reflejan la imagen de un joven sensible e inconformista.

-¿Cómo es su nueva colección y en qué se inspira?

-Yo soy muy curioso y me encanta viajar. Me gusta mucho la historia de Berlín. Viendo fotos de uniformes militares de allí, de antes y después de la caída del muro, se observa una evolución brutal. Eso he querido plasmar en estos diseños.

-¿Por qué Berlín?

-Descontextualizamos cada colección. El año pasado la inspiración fue América; éste ha sido Berlín basándonos en la idea de que la colección evoluciona desde la austeridad, los tonos oscuros, la guerra y lo rígido, hacia la apertura, los colores, las libertades.

-'Mans Concept' se caracteriza por la calidad de los tejidos, ¿no es así?

-Por supuesto. El objetivo es crear prendas que duren entre diez y veinte años con tejidos de primera calidad como lana cien por cien italiana, japonesa y peruana. También exportamos tejidos del País Vasco, y producimos en Madrid. Todo es elaborado a mano. Más que en los diseños, en su originalidad o espectacularidad, queremos que los trajes sean de calidad impecable.

-¿Ha encontrado la moda masculina un hueco en las pasarelas españolas?

-En Barcelona, sí. Aquí tiene mucho más público y se la valora. En el resto de España, aún queda mucho por recorrer.

-¿Y en Andalucía?

-A la sastrería masculina en Andalucía le queda mucho por evolucionar. La moda masculina aún debe encontrar su sitio en Andalucía. Hacen falta más apoyos al sector, más subvenciones, más presentaciones al público, porque si no se vende, si no hay clientes, hay que echar el cierre.

-¿Por eso usted emigró a Barcelona?

-Yo estudié en el European Institute of Design (IED) de Madrid. Tuve que salir de Andalucía para formarme y en Barcelona valoraron mi especialidad, que es la sastrería masculina. Pero cuanto más mayor me hago, más ganas tengo de volver a mi casa, a mi ciudad natal, que es Sevilla.