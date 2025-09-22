Muere una 'influencer' de Bosnia mientras celebraba la fiesta de su boda

La tragedia que ha vivido la familia de Adna Rovčanin-Omerbegović es sobrecogedora. La joven bonsia tenía 26 años, era enfermera y había encontrado su labor como influencer en las redes y una inesperada vía de popularidad prometedora.

Adna fallecía el pasado 15 de septiembre, dos días depsués de su boda. En la noche de la fiesta sufrió un ictus, un desvanecimiento inesperado con el que estuvo dos días en coma antes de su muerte y que ha estado investigando la policía de Sarajevo. La boda de la influencer se celebró el 13 de septiembre en el Hotel Hollwydo, en Ilidža, a las afueras de la capital bosniaca. La novia había pronunciado el "sí, quiero" a Faris, su novio de muchos años. La tragedia sucedió de forma inesperada pocas horas después de la ceremonia, cuando culminaba la fiesta.

Nacida y criada en Sarajevo, Adna era enfermera en el centro de salud de la Ciudad Vieja, instalaciones sanitarias marcadas por el asedio a la ciudad durante varios años por las tropas serbias. En una población que sufre las secuelas de la guerra entre los mayores de 40 años, Adna había destacado en su labor asistencial que unida a su labor como prescriptora de belleza, moda y tendencias la estabn convirtiendo en una figura admirada y seguida en su país.

Sus vídeos sobre maquillaje, sus tutoriales para el cuidado de la piel y el cabello, la habían convertido en una de las influencers más conocidas del área de los Balcane. Los amigos la define como "una persona accesible, alegre, con brillo en sus ojos", muy cariñosa con sus padres, sus cuatro hermanas y su pareja de tanto tiempo.

La fiesta de la celebración nupcial contó con la presencia de un centenar de invitados Adna comenzó a sentirse mal avanzada la fiesta, mareos y naúseas que la llevaron a su habitación donde entró en coma al poco.

Las autoridades han investigado al cabo de los días que el ictus sufrido por la novia pudo sobrevenir por un trauma craneal, una caída o golpe sucedido el mismo día de la boda o en vísperas del enlace que vino a complicarse con el estrés de la celebración, el alcohol y la propia intensidad de la fiesta que derivaron en esta complicación arteria.

Al entrar en coma la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico de Sarajevo donde dos días después el corazón dejó de latir. "Con profunda tristeza informamos que nuestra querida Adna Rovčanin-Omerbegović falleció el lunes 15 de septiembre", anunció la familia en redes para impacto del país y su entorno.

Aunque parece estar claro el motivo del fallecimiento, aún está por cerrarse sus circunstancias mientras se desatan especulaciones en los medios locales y redes.