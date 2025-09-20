Mónica Naranjo: un icono de la música española que cumple 30 años sobre los escenarios

Mónica Naranjo ha vuelto a conquistar América con Greatest Hits Tour, la gira con la que conmemora sus 30 años de trayectoria musical. Tras un éxito rotundo en México y Estados Unidos, la artista se reafirma como un de las voces más icónicas del panorama musical a nivel internacional. Greatest Hits Tour es uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera, con un despliegue visual y auditivo sin precedentes. Mónica Naranjo interpreta sus grandes éxitos con los arreglos originales que marcaron a generaciones e incluye otros temas emblemáticos de su repertorio.

–¿Cómo ha trascurrido su gira Greatest Hits Tour en México y Estados Unidos? –Espectacular. No sabía que me echaban tanto de menos en Estados Unidos. Hacía 12 años que no iba por allí y ha sido como si no pasará el tiempo. He regresado muy feliz.

–La primera parada de su gira en España es Sevilla el día 11 de octubre, ¿cómo afronta ese concierto en el estadio de La Cartuja? –Con templanza, estoy en casa. Estoy tranquila porque estoy con los míos. También estaré en Málaga el próximo 1 de noviembre, otro lugar en el que tengo familia. Solo me ha faltado Granada, pero bueno ya la recuperaremos en algún momento.

–¿Cómo será la puesta en escena que habéis preparado para vuestra gira en España? –Al final habrá modificaciones, porque dependiendo del país los repertorios son diferentes. Obviamente eso va acogido a cambios sobre el escenario (visuales, luces).

–Son tres décadas de música a sus espaldas. Si echa la vista atrás, ¿qué balance hace de su carrera musical? –Ha sido un camino que ha fluido muy bien, con intensidad, pero todo muy necesario para llegar a este punto. No borraría ni una coma de todo lo que ha pasado y de todo lo que he hecho. Creo que todo ha sido perfecto.

–De todas las canciones que has sacado a lo largo de su carrera, ¿alguna en especial que le haya marcado? –Al final todas forman parte de un momento vital. Cuando escribo una canción es porque ha marcado un momento de mi vida. Por eso siempre hay tanta conexión con el público, me pasa a mí lo comparto y le puede suceder a otra persona exactamente lo mismo. Es muy recíproco.

–¿Volveremos a verla en la televisión? –Estamos ahí, lo que pasa es que este año no hemos podido hacer otras cosas porque todo el tiempo se lo hemos dedicado a la gira. Estamos ya pensando qué vamos a hacer en un futuro muy próximo con la televisión. La voy a retomar en breve.

–¿Cómo es Mónica Naranjo fuera de los escenarios? –Me gusta estar en casa con un buen libro y rodeada de mis perros. Lo que más me gusta hacer en la vida es estar en mi casa con mi familia, mis libros y los animales. Ese es mi ocio favorito.