Mila Ximénez: una guerrera dentro y fuera de plató

Mila Ximénez ha fallecido este miércoles 23 de junio a los 69 años de edad víctima del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en junio de 2020. Tertuliana habitual de Sálvame, en Telecinco, la última aparición televisiva de la sevillana antes de desvelar la enfermedad que sufría fue en el programa La última cena. El 16 de junio decidió entrar por teléfono al programa en el que trabajaba, tras unos días de ausencia, para explicar que le habían diagnosticado cáncer: "Estoy jodida, asustada y con ganas de contar lo que me pasa...", empezó a relatar. Aunque al principio se mostró temerosa, después cogió fuerzas e inició una lucha titánica contra el cáncer que finalmente ha acabado trágicamente.

Batalladora y una mujer de armas tomar. Así era Mila, frente a las cámaras y en su día a día, una vida en la que se convirtió en cronista de referencia de las noticias del corazón y sus propias vivencias ocuparon páginas y páginas de las revistas.

Milagros Ximénez de Cisneros Rebollo nació en Sevilla el 21 de mayo de 1952. Mila comenzó a estudiar Periodismo en su ciudad natal, pero no llegó a terminar la carrera. Su debut en los medios de comunicación fue en una revista de tenis. Luego llegó a ser la propietaria de la productora de vídeos ASPORT, dedicada a la grabación y venta de cassettes sobre cursos de tenis. Comenzó a colaborar con otros periódicos en 1986. En ellos se hizo cargo de una sección semanal llamada Café con Mila Santana, en la que entrevistó a personajes como Andrés Segovia, Cayetana de Alba, Plácido Domingo, Miguel Bosé, Pedro Almodóvar, Carmen Sevilla y Boris Becker, entre muchos otros.

Después de trabajar con Jaime Peñafiel en la publicación La Revista (1984), Mila dio el salto a la radio gracias al programa Directamente Encarna, que conducía con éxito Encarna Sánchez en la cadena COPE.

Tras convertirse en una comunicadora muy popular, llegó la televisión. En el año 2000, y tras un parón en su carrera de varios años, Mila se incorpora a Telecinco. Desde entonces la hemos visto en Crónicas marcianas (2004), TNT (2004-2007), A tu lado (2004-2007), La Noria (2007-2012), Sálvame Diario y Sálvame Deluxe (2009 a la actualidad), entre otros.

Su vida sentimental también fue un tema de portada. A principios de la década de los 80, Mila inició una relación sentimental con el tenista Manolo Santana y cuatro años después, el 15 de abril de 1984, nació su única hija, Alba. La pareja se casó un año antes, en 1983. El matrimonio solo duró tres años; se separaron en 1986. "Cuando me casé con él mi vida era perfecta, era un mundo ideal y yo quería salir corriendo de ahí. A los dos años me fui. Vengo de una familia muy tradicional, el divorcio no existe, mi padre nunca me entendió (...) Me encontré con un mundo tóxico, amoral e inmoral. Mi vida se convirtió en una noria de fiestas y excesos. Era y es una gente que tiene unos códigos de conducta donde no habría encajado nunca. Ellas lo que tienen muy claro, es que su forma de vivir depende de una gran casa, un marido importante y una sociedad que las cubra. A mí esto me aburre mucho", dijo una vez Mila en una entrevista en Lecturas.

A finales de los 80, y tras divorciarse de Santana, Mila tuvo una relación sentimental con el actor José Sacristán. Además, la colaboradora tuvo una pareja en Marruecos durante muchos años, aunque aún hoy se desconoce su identidad. El romance no llegó a buen puerto.

También se la relacionó con la propia Encarna Sánchez, algo sobre lo que Mila Ximénez siempre fue muy ambigua. "Dije una vez que tuve relaciones con ella y dije 20 veces que no, pero si me dan medio millón de euros y tengo que decir que sí, pues lo hago de nuevo", expuso en el Chester, de Cuatro.

Su espontaneidad y rebeldía le trajo problemas en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando fue despedida de Sálvame por insinuar y quejarse de que se estaba haciendo publicidad encubierta en el programa. Por no morderse la lengua acabó en los juzgados en varias ocasiones, como por las denuncias interpuestas por Isabel Pantoja, Carmen Lomana, el torero Jaime Ostos, Pipi Estrada, Karmele Marchante o Ángela Portero

En la revista Lecturas publicaba desde 2016 un blog semanal bajo el título En el punto de Mila. También en la misma revista colabora el presentador Jorge Javier Vázquez, su gran amigo y padrino en el mundo de la televisión. En 2019 participó en Gran hermano y en 2020, también en el espacio de cocina La última cena.

Su carácter agrio, incisivo, sarcástico y demasiado directo le grajeó muchas polémicas y críticas, pero también desplegaba en ocasiones una vena gamberra que le aportaba el carisma televisivo que nunca le faltó. "Mila no sabe ser feliz", decía de ella Jorge Javier tras uno de los enfados de la colaboradora en Gran Hermano.

Era, no obstante, un personaje televisivo muy querido y en su lista de amigos figuran también las Campos, Belén Esteban, Belén Rodríguez, y el mencionado Jorge Javier Vázquez. Carlota Corredera dijo una vez de ella: "Mila es puro fuego y un animal televisivo. Me costaría llevar Sálvame sin ella". Para su hija y sus compañeros de Telecinco, este miércoles se ha ido una luchadora nata.